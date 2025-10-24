Теща в доме: как сохранить брак и избежать конфликтов

Визит тещи может стать серьезным испытанием для брака, поэтому важно заранее обсудить правила взаимодействия, избегать создания «семейных треугольников» и сохранять личные границы, подчеркнула врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Основной принцип, по словам эксперта, – четкое распределение обязанностей и границ.

«Во-первых, правила стоит согласовывать заранее. Например: «Мама, мы рады тебе, но в выходные спим до девяти – не будем завтракать в семь». Это не грубость, а уважение к ритму семьи», – пояснила Крашкина.

Психотерапевт рекомендовала избегать ситуаций, когда теща что-то говорит зятю, тот молчит, а жена потом «улаживает конфликт». Это создает токсичную динамику. Лучше обсуждать все вопросы втроем, спокойно и без обвинений.

Если же вы живете вместе, необходимо выделить личное пространство: отдельная комната, время, когда никто не вмешивается, и право на «семейные ритуалы» – например, ужин вдвоем. Главное помнить, что теща – не враг и не спаситель, уточнила Крашкина, она человек со своими страхами и привычками.

В беседе с РИАМО психотерапевт подчеркнула, что, когда обе стороны чувствуют себя комфортно и понимают свои роли, конфликты исчезают, уступая место поддержке.

Для продолжительного и радостного общения родителям в первую очередь нужно перестать вмешиваться в жизнь своих взрослых детей, отмечают психологи: если человеку понадобится совет, он сам обратится к маме и папе. А детям следует воспринимать любой визит мамы, тещи или свекрови не как инспекцию, а как праздник.