Как оказать психологическую поддержку женщине с раком груди

Рак молочной железы (РМЖ) — самое распространенное онкозаболевание. Только за 2023 год в России выявлено около 77 тысяч новых случаев. Многие боятся допустить даже мысль, что у кого-то в семье может возникнуть рак. Трудно представить, что кто-то из близких — жена, мама, сестра, подруга — вдруг окажется в роли пациентки. Возникает множество вопросов: как поддержать и как можно помочь. Это испытание на прочность для всех родственников, и неудивительно, что многим оно заведомо кажется непосильным. Как поддержать близкого человека в такой ситуации, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта-психолога Docmed Никиты Прилепского.

— Когда близкий человек узнает шокирующую новость, слова и действия окружающих не менее важны, чем медицинская помощь, — заверил специалист.

Позвольте человеку расстраиваться и злиться

Эмоциональная реакция женщины может быть бурной и противоречивой. Страх, злость, вина, раздражение — все это естественно. Ошибка родственников в том, что они стараются «успокоить» или «подбодрить» и тем самым обесценивают переживания человека.

Фраза вроде «Не переживай, все будет хорошо» кажется поддержкой, но на деле заставляет человека ощущать себя непонятым. Ему нужно не утешение, а признание его чувств. Можно использовать простые фразы: «Я вижу, как тебе тяжело», «Ты имеешь право злиться», «Твоя реакция понятна». Главное — не спорить с эмоциями, не пытаться их рационализировать и не приводить доказательства, что «зато не поздняя стадия».

Принятие не означает согласие с состоянием. Это способ дать понять человеку, что он не один, что его переживания имеют право на существование.

Не бойтесь начать диалог

Многие избегают разговоров, опасаясь сказать что-то не то. Однако именно молчание воспринимается как равнодушие. Лучше честно признаться: «Я не знаю, как тебе помочь, но я рядом». Разговор не требует идеальных фраз. Важно дать человеку выбор и показать уважение к его границам: «Хочешь, я посижу рядом?», «Пойдем прогуляемся?», «Хочешь побыть одна?». Иногда лучшая поддержка — просто присутствие, поэтому не нужно заполнять паузы. Даже короткий разговор снижает тревогу и возвращает ощущение контроля над ситуацией.

Поддерживайте самооценку и чувство значимости

Страх «потерять женственность» или «стать непривлекательной» часто довольно сильно бьет по самооценке. Грудь — часть внешности, символ интимности и сексуальности, и операция может всколыхнуть внутренние кризисы. Необходимо помогать женщине сохранить уверенность в себе: напоминать, что она остается красивой и любимой, несмотря ни на что. Обсуждайте возможности реконструкции, методы ухода за кожей, варианты протезирования — все это дает ощущение целостности и комфорта.

Возвращение к привычным ритуалам: «активность впереди мотивации»

Когда человек прекращает делать то, что раньше приносило радость, начинается погружение в уныние. Поэтому поддержка часто может заключаться в возвращении мелких ритуалов. Побуждайте женщину ходить на прогулки, заниматься любимым хобби, встречаться с друзьями. Говорите о принципе «активность впереди мотивации»: даже если нет сил, иногда само действие запускает вдохновение.

Если вы сами вдруг чувствуете усталость и эмоциональное выгорание, помните: забота о себе — не эгоизм. Вы тоже имеете право отдыхать, наполняться ресурсами. А когда тревога приобретает острый характер, не стесняйтесь обращаться за поддержкой к психологу, в специальные группы или просто к близкому, с кем можно поговорить откровенно. Сильный человек — не тот, кто справляется в одиночку, а тот, кто умеет вовремя попросить помощи.

Рак молочной железы — это диагноз, который пугает, но не означает конец. Этот путь можно пройти шаг за шагом, вместе, с поддержкой и доверием. Болезнь не отнимает у женщины ее силу, а близкие могут проявить настоящую любовь и показать свою заботу, заключил психолог.

