Психолог объяснил причину сплетен и драк в трудовых коллективах

Борьба за власть и распределение обязанностей могут привести к серьезным конфликтам в коллективе, вплоть до драк на рабочем месте. Как сообщает телеканал «Саратов 24», об этом рассказал психиатр Василий Шуров в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, в любых группах, вынужденных длительное время работать вместе, неизбежно возникают разногласия, которые могут перерасти в открытые столкновения.

Шуров отметил, что в замкнутых коллективах часто возникает сильное внутреннее напряжение и даже вражда. В таких группах существуют как официальная, так и неофициальная иерархия с собственными лидерами.

В женских коллективах часто наблюдаются сплетни, скандалы и интриги, направленные против кого-либо.

Мужские коллективы также не застрахованы от серьезных конфликтов, когда люди борются за власть, деньги, работу или стараются минимизировать свои усилия в трудовом процессе.

Психологи тоже люди и им ничего человеческое не чуждо. ИА «Уральский меридиан» рассказывало, как уральский психолог растоптал плакат о контрацепции в состоянии аффекта.