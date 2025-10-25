Мужчинам объяснили, как вести себя, когда у женщины ПМС

Спасите, ПМС: гинеколог объяснила мужчинам, что испытывает женщина перед менструацией
Мужчинам невдомек, как тяжело на самом деле нести нелегкую миссию быть настоящей леди. Той самой, которая всегда мила, выглядит безупречно, следит за фигурой и рационом. Особенно если наступает злосчастная неделя перед менструацией, когда женщина находится во власти ПМС. Гинеколог-репродуктолог Татьяна Гвоздикова в беседе с WomanHit объяснила. что кроется за этой известной аббревиатурой. Сильному полу точно не лишним будет узнать, что творит с женским организмом предменструальный синдром.
Не так страшная менструация, как ее предвестник
⠀
«Каждый менструальный цикл делится на четыре основных этапа и каждый из них влияет на настроение, эмоции, тело и поведение. Первым идет менструальная фаза: это начало цикла, когда слизистая матки отторгается, а уровень эстрогенов и прогестерона снижается. Женщина может чувствовать усталость, дискомфорт, спазмы и боли», — объясняет врач.
Мужчине в этот период стоит быть особенно внимательным и заботливым, запастись вкусняшками, фильмами на вечер, ну и безмерным терпением.
⠀
После этого начинается фолликулярная фаза. Эстрогены начинают расти, появляются прилив энергии, настроение может улучшаться, захочется активности. Относительно спокойный и стабильный период в плане самочувствия и проявления эмоций. Затем наступает овуляция — момент, когда организм наиболее готов к зачатию. Энергия и уверенность часто достигают пика. Самое время для нежностей и близости.
⠀
«Но сразу после нее начинается лютеиновая фаза, самый непредсказуемый участок: уровень прогестерона растет, эстрогены могут колебаться, и около недели-двух до менструации появляются те самые известные всем ощущения — раздражительность, упадок сил, тянущие боли, смена вкусовых предпочтений и просто желание побыть в одиночестве. Это и есть синдром предменструального напряжения (PMS)», — продолжает гинеколог.
⠀
Значимые гормональные колебания затрагивают не только эмоции, но и тело. Может наблюдаться вздутие живота, боли, «туман» в голове, снижение концентрации. Когда женщина говорит «Мне бы вкусняшку и теплую ванну с пеной», — это не каприз. В лютеиновой фазе часты изменения аппетита, тяга к сладкому или соленому — тело пытается само успокоить внутренний хаос.
Инструкция для мужчин
⠀
Татьяна Гвоздикова советует помнить, что тревожность, плаксивость, неуемный аппетит и прочие проявления временны. Скоро они пройдут, и к вам вернется ваша прежняя любимая и приветливая жена. Дайте ей возможность выговориться, пожаловаться, позлиться, принимайте всплески эмоций с мудростью, нежностью и теплом.
«Предлагайте то, что комфортно — чашка теплого чая, любимый фильм, вкусняшка, но без давления. Понимание женской физиолгии сделает вас незаменимым спутником. Используйте возможность помочь, поддержать, быть рядом», — советует репродуктолог.
Когда стоит беспокоиться
⠀
Иногда симптомы ПМС становятся очень резкими и продолжительными. И это повод предложить любимой обратиться к врачу. Эти проявления обратимы и поддаются коррекции. Грамотный специалист на основе осмотра, анализов и беседы с женщиной сможет дать эффективные рекомендации, назначить препараты, которые сгладят проживание нелегкого периода и для самой пациентки, и для ее домочадцев.