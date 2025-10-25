Мужчинам объяснили, как вести себя, когда у женщины ПМС

Мужчинам невдомек, как тяжело на самом деле нести нелегкую миссию быть настоящей леди. Той самой, которая всегда мила, выглядит безупречно, следит за фигурой и рационом. Особенно если наступает злосчастная неделя перед менструацией, когда женщина находится во власти ПМС. Гинеколог-репродуктолог Татьяна Гвоздикова в беседе с WomanHit объяснила. что кроется за этой известной аббревиатурой. Сильному полу точно не лишним будет узнать, что творит с женским организмом предменструальный синдром.

Не так страшная менструация, как ее предвестник

«Каждый менструальный цикл делится на четыре основных этапа и каждый из них влияет на настроение, эмоции, тело и поведение. Первым идет менструальная фаза: это начало цикла, когда слизистая матки отторгается, а уровень эстрогенов и прогестерона снижается. Женщина может чувствовать усталость, дискомфорт, спазмы и боли», — объясняет врач.

Мужчине в этот период стоит быть особенно внимательным и заботливым, запастись вкусняшками, фильмами на вечер, ну и безмерным терпением.

После этого начинается фолликулярная фаза. Эстрогены начинают расти, появляются прилив энергии, настроение может улучшаться, захочется активности. Относительно спокойный и стабильный период в плане самочувствия и проявления эмоций. Затем наступает овуляция — момент, когда организм наиболее готов к зачатию. Энергия и уверенность часто достигают пика. Самое время для нежностей и близости.

«Но сразу после нее начинается лютеиновая фаза, самый непредсказуемый участок: уровень прогестерона растет, эстрогены могут колебаться, и около недели-двух до менструации появляются те самые известные всем ощущения — раздражительность, упадок сил, тянущие боли, смена вкусовых предпочтений и просто желание побыть в одиночестве. Это и есть синдром предменструального напряжения (PMS)», — продолжает гинеколог.

Значимые гормональные колебания затрагивают не только эмоции, но и тело. Может наблюдаться вздутие живота, боли, «туман» в голове, снижение концентрации. Когда женщина говорит «Мне бы вкусняшку и теплую ванну с пеной», — это не каприз. В лютеиновой фазе часты изменения аппетита, тяга к сладкому или соленому — тело пытается само успокоить внутренний хаос.

Инструкция для мужчин

Татьяна Гвоздикова советует помнить, что тревожность, плаксивость, неуемный аппетит и прочие проявления временны. Скоро они пройдут, и к вам вернется ваша прежняя любимая и приветливая жена. Дайте ей возможность выговориться, пожаловаться, позлиться, принимайте всплески эмоций с мудростью, нежностью и теплом.

«Предлагайте то, что комфортно — чашка теплого чая, любимый фильм, вкусняшка, но без давления. Понимание женской физиолгии сделает вас незаменимым спутником. Используйте возможность помочь, поддержать, быть рядом», — советует репродуктолог.

Когда стоит беспокоиться

Иногда симптомы ПМС становятся очень резкими и продолжительными. И это повод предложить любимой обратиться к врачу. Эти проявления обратимы и поддаются коррекции. Грамотный специалист на основе осмотра, анализов и беседы с женщиной сможет дать эффективные рекомендации, назначить препараты, которые сгладят проживание нелегкого периода и для самой пациентки, и для ее домочадцев.