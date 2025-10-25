Психолог оценил помощь сосок в борьбе со стрессом

Психолог Павел Жавнеров в эфире НСН объяснил, что сосание соски — это интуитивное движение, которое человек делает незаметно для себя.

© Freepik

Сосание соски не избавит взрослых людей от стресса, это только «дань тренду», а бороться с переживанием помогает переключение внимания на другие объекты и действия. Об этом в беседе с НСН заявил психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Дело в том, что в социальных сетях стал набирать обороты тренд, сторонники которого используют детские соски. В Сети появилось много видео, на которых зумеры на работе, в машине, перед важными встречами используют пустышки, чтобы «снять тревогу». При этом, по словам Жавнерова, это не избавит людей от стресса.

«Обычно нет, потому что человек делает какие-то вещи интуитивно: теребит что-то в руках, сосет чупа-чупс или соску. Через какое-то время он перестает осознавать, что делает это, и его мысли переключаются с объекта на те самые переживания и навязчивые мысли. Возможно, это просто дань какому-то тренду. Который через какое-то время сам отпадет, из-за того, что люди поймут, что это не эффективно», — заметил он.

Психолог объяснил, что лучше от тревог избавляет переключение внимания.

«Но в то же время многие вещи сейчас используются людьми не в качестве решения проблем, а как некое представление о решении проблем. Человек может считать, что это помогает ему справляться со стрессом, и, до тех пор, пока он так считает, это действительно будет ему помогать. Но по факту это просто эффект плацебо. Человек больше справится со стрессом, если он будет на что-то отвлекаться, например, телефон, звонок, общение. Но если он делает что-то ритмичное, повторяющееся, со временем это перестает брать у него внимание», — заключил собеседник НСН.

Ранее детский психолог Наталья Наумова в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что бесцельное лежание в кровати с телефоном, ставшее новым трендом, обсуждаемым молодежью в соцсетях, вредно для мозга.