Психологи выявили причину тяжелого похмелья

Психологи из Технологического университета в Мельбурне пришли к выводу, что похмелье протекает тяжелее у людей, которые пьют алкоголь для избавления от стресса. Об этом сообщает Daily Mail.

© Freepik

Ученые пояснили, что похмельный синдром переносится сложнее в сопровождении тревоги и страха, которые часто проявляются на следующий день после застолья и особенно выражены у тех, кто употребляет спиртное для эмоциональной разгрузки.

Эксперты также определили усиливающим похмелье фактором чувство раскаяния после вечеринки, возникающее, когда человек в нетрезвом состоянии совершает действия, противоречащие его характеру и убеждениям.

По словам ученых, тяжелый похмельный синдром и выраженная тревожность в большинстве ситуаций не препятствуют употреблению спиртного, так как люди испытывают облегчение в момент опьянения, а последующий дискомфорт воспринимают как несущественное неудобство, пишет ОСН.

Ранее сообщалось, что из психических расстройств у россиян чаще всего встречаются алкогольное опьянение и депрессия.