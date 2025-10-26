Какие мужские качества действительно привлекают женщин

Шведские учёные опровергли голливудский стереотип о том, что «хорошие парни» всегда побеждают в борьбе за женское внимание. Согласно исследованию, покладистые и доброжелательные мужчины реже состоят в отношениях, чем их более напористые и уверенные в себе конкуренты.

Эксперты из Университета Умео проанализировали данные 3800 взрослых из Швеции, Дании и Австралии. Участники проходили тестирование по «большой пятёрке» личностных черт: открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и невротизм.

«Мы обнаружили отрицательную корреляцию между наличием партнёра у мужчин и чертой «доброжелательность», — пояснил автор исследования профессор Филип Форс Коннолли. — Чем покладистее мужчина, тем меньше вероятность, что у него есть партнёрша».

При этом мужчины с экстраверсией — уверенные и общительные (черты, традиционно ассоциирующиеся с «плохими парнями») — значительно чаще состояли в отношениях.

Интересно, что у женщин наблюдалась противоположная тенденция. Более покладистые женщины не имели преимуществ в поиске партнёра, в то время как женщины с повышенным невротизмом несколько чаще состояли в отношениях.

Учёные подчёркивают, что их исследование выявляет общие тенденции, но не определяет судьбу отдельных людей.