Стало известно, как россияне относятся к бабушкиному воспитанию

Проведенный сервисом SuperJob опрос показал, как россияне относятся к привлечению к воспитанию внуков бабушек и дедушек.

«Восемь из 10 россиян считают, что бабушек стоит привлекать к воспитанию внуков: 30% однозначно убеждены в этом, еще 50% - скорее согласны. Противоположной точки зрения придерживается 1 из 5 опрошенных: 16% говорят, что скорее не нужно поручать бабушкам воспитание детей, а 4% - однозначно против вмешательства старшего поколения», – цитирует данные исследования РИА Новости.

При этом мужчины лучше относятся к привлечению бабушек и дедушек, чем женщины.

