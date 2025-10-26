Психолог рассказала об особенностях поднятия самооценки

Это сложный эмоциональный «иммунитет», который требует решения множества проблем.

Мнение о том, что его можно выработать быстро, как «по волшебству», ошибочно. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Самооценка — это понятие собирательное. Нигде в профессиональной литературе нет книг или учебников по самооценке. Это не значит, что авторы не пишут об этом. Для того чтобы обычным людям было понятно, что с ними происходит, им гораздо проще поставить якорёк. Вот, к примеру, в медицине есть иммунитет. Это некая собирательная способность организма, которая зависит от множества факторов. Самооценка — это такой же психологический иммунитет, в ней нет какой-то одной значимой структуры. Когда люди приходят в терапию, у них часто складывается ошибочное понятие, что можно каким-то волшебным образом как-то поднять свою самооценку. Но это не так. Для того чтобы самооценка стала стабильной, устойчивой и адекватной, человек должен решить огромное количество психологических проблем и наладить большое количество функций».

