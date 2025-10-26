Как синдром самозванца влияет на повседневную жизнь

В Пироговском Университете рассказали RT, почему одарённые и интеллектуально развитые люди часто недооценивают себя и приписывают успехи случайности. По словам кандидата психологических наук Марии Чернышёвой, это явление связано с так называемым синдромом самозванца и эффектом Даннинга — Крюгера.

«Выдающиеся люди часто недооценивают себя, хотя и сами понимают, что это иллюзия», — отметила Чернышёва.

Она напомнила, что ещё философ Бертран Рассел писал о склонности умных людей к сомнениям, а актриса Фаина Раневская связывала талант с мучительным недовольством собой.

Синдром самозванца, по словам специалиста, проявляется в любой сфере — от работы до личных отношений.

«Многие люди, добившиеся успехов в различных сферах, считают их случайностью или даже ошибкой», — пояснила психолог.

Это может приводить к самосаботажу, прокрастинации и перфекционизму, а в личной жизни — к разрыву отношений со «слишком хорошим» партнёром.

Чернышёва подчеркнула, что синдром не является психиатрическим диагнозом, но может усиливаться при депрессии и тревожных расстройствах.

«Если он беспокоит вас постоянно, нарушает работу и личные отношения, вызывает упадок сил — следует обратиться к врачу-психотерапевту», — советует эксперт.

Для преодоления неуверенности психолог рекомендует вести дневник достижений, перестать сравнивать себя с другими и составить список сильных и слабых сторон, а также ставить реалистичные цели по принципу SMART.

По данным исследований, люди с высоким интеллектом чаще подвержены депрессии, тревожным и биполярным расстройствам.

Психолог считает, что осознание своих реальных компетенций и отказ от идеализированных стандартов могут помочь талантливым людям перестать быть «заложниками» недовольства собой и начать получать удовольствие от своих успехов.

