Что такое гаптофобия и как с ней бороться

Гаптофобия — это изолированная фобия, характеризующаяся иррациональным страхом прикосновений. Болезнь признанная и понятная — в международной классификации болезней МКБ-10 она относится к рубрике F40.2. Как таковая изолированная гаптофобия наблюдается у молодых людей без четкого гендерного преобладания — как у юношей, так и у девушек. Что это за заболевание и можно ли его вылечить, рассказал «Вечерней Москве» врач-психиатр, главный врач клиники ментального здоровья «Аксона» Эдуард Холодов.

Симптом больших городов

В большинстве случаев «боязнью прикосновений» страдают жители больших городов, вынужденные значительную часть времени проводить в тесном контакте с другими людьми: в метро, в электричках, в переполненных автобусах и маршрутках.

Но одной из главных причин появления гаптофобии становится травматичный опыт из детства — физическое либо сексуальное насилие. Другой распространенной причиной является повышенная чувствительность — гиперестезия, характерная для астенического синдрома.

Чаще всего проявления заболевания связаны еще с рядом фобий, поэтому важно понимать: гаптофобия редко существует изолированно. Чаще она становится частью более сложного психопатологического рисунка (обсессивно-компульсивного расстройства, тревожных состояний или даже психотических нарушений), сочетается с мезофобией, социо- и агорафобией.

Эти проявления характерны для тревожных, зависимых, застревающих типов личностей. Заболевание проявляется не только в иррациональном страхе прикосновения других людей, но имеет видимые вегетативные проявления в виде учащенного сердцебиения, головокружения, потливости, чувства нехватки воздуха.

Почему развиваются фобии

Спусковым механизмом развития таких фобий становятся личностная тревожность, перегрузки, предрасположенность к депрессивным состояниям.

Например, известная актриса Николь Кидман страдает от лепидоптерофобии, то есть боязни бабочек. Ее случай — классический пример генеза расстройства. Все началось с бабочки, севшей маленькой Николь на руку. Одно неожиданное прикосновение — и тревога цепной реакцией распространилась на все тактильные контакты. Так рождается фобия: сначала — страх из-за конкретного ощущения, потом — паника перед любым прикосновением.

Гаптофобия может проявляться по-разному:

страх из-за прикосновений всех людей;

боязнь контактов с определенным полом;

избирательное неприятие чужих прикосновений при сохранении возможности проявлять ласку самому.

Какие знаменитости страдали гаптофобией

История хранит множество примеров, когда гениальность соседствовала с этой странной фобией. Никола Тесла, чей ум породил революционные открытия в электричестве, в быту был пленником собственных страхов. Увидев мошку в ресторане, он требовал полной санобработки зала — иначе не мог прикоснуться к столовым приборам.

Владимир Маяковский — его образ в вечных перчатках стал поэтическим манифестом отчуждения. Парадокс: страстный в любви, он не мог вынести простого рукопожатия. Шопенгауэр и Ницше — их философское неприятие мира распространялось и на физические контакты.

При этом фобия может иметь различные проявления: некоторые боятся прикосновений всех людей, другие — только определенного пола. Майкл Джексон с его знаменитыми перчатками и стерильной капсулой, куда он помещал себя, — еще один пример сложных отношений с тактильным контактом.

Как возвращают тактильность

Представьте, что ваш страх — это запертая комната, в которую вы боитесь войти. Лечение гаптофобии начинается не со взлома двери, а с первого тихого шага в ее сторону. Это путешествие длиной в тысячу маленьких побед, исцеление через приближение.

Основной метод лечения — психотерапия. Медикаменты могут лишь временно снизить тревожность, но не решают проблему. Самый эффективный подход — постепенная сенсибилизация, шаг за шагом приближающая человека к тому, что вызывает страх.

Мы начинаем с малого: сначала учимся прикасаться к безопасным предметам, затем — к себе, потом — к терапевту в контролируемых условиях. Следующий этап — выход в людные места, легкие случайные контакты в метро, наконец — рукопожатие без перчаток.

Современные методы включают и виртуальную реальность, где пациент постепенно привыкает к тактильным контактам в безопасной цифровой среде.

