Как за последние годы изменились презервативы и что важно о них знать

Первое известное упоминание о презервативах относится к царю Миносу, который для защиты партнерш вводил им во влагалище мочевой пузырь козы. На протяжении всей истории в разных культурах использовались в качестве средств контрацепции также кишки животных, льняные мешочки и панцири черепах. Так было до тех пор, пока не изобрели латекс и другие современные материалы. Тем не менее некоторые люди до сих пор жалуются на неудобство при использовании презервативов. Именно поэтому стартапы по всему миру продолжают их совершенствовать. «Лента.ру» изучила, как изменились презервативы за последние годы, а также выяснила, как подобрать и использовать их так, чтобы получить максимум приятных ощущений.

Тренд на заботу о женщинах

Школьные подруги Фарах Кабир и Сара Уэлш основали бренд, который борется за право женщин контролировать свою сексуальную жизнь и гордиться этим. Однажды Кабир рассказала Уэлш, которая работала гинекологом, что отпросилась с работы, чтобы купить презервативы, а когда стояла в очереди в аптеке с яркой упаковкой в руках, то столкнулась с начальником. В результате она испытала глубокий стыд.

Тогда у подруг появилась идея выпускать презервативы в сдержанной и элегантной коробке, чтобы женщины не стеснялись их приобретать. Упаковку сделали в кремово-золотой цветовой гамме, а если не знать, что там внутри, то догадаться практически невозможно. Причем купить такие презервативы можно не только в аптеках, но также в магазинах нижнего белья, студиях йоги и онлайн, чтобы минимизировать ощущение неловкости от процесса.

Эти презервативы являются веганскими. Не то чтобы их можно было есть, но у других производителей они содержат побочный продукт животного происхождения под названием казеин, который подруги заменили растительным аналогом.

К тому же, как утверждают подруги, их продукция пахнет чистотой. Создательницам пришла в голову такая идея после того, как им на глаза попалось исследование, которое показало, что многих женщин отпугивает запах презервативов.

Тем временем известный бренд секс-игрушек создал презервативы, в которых изменил не материал и форму, а структуру. Так, на их внутренней стороне расположены 350 выпуклых взаимосвязанных шестиугольников, которые позволяют передавать тепло тела партнеру. Директор по глобальному маркетингу компании Стив Томсон утверждает, что в ходе клинических испытаний более 73 процентов пользователей заметили разницу в ощущениях.

«Есть причина, по которой соты имеют именно такую форму. Природа мудра: это знают стрекозы, это знал итальянский математик Фибоначчи, это знаем мы. Шестиугольники прочные, симметричные, правильные и образуют идеальные мозаики, сочетающие легкость и прочность», — говорится в описании к продукции.

Тренд на заботу о сексуальном здоровье

В сети уже на протяжении нескольких лет время от времени всплывает новость о скором поступлении в продажу презервативов, которые меняют цвет при выявлении различных заболеваний. Так, они станут зелеными при наличии хламидиоза, желтыми — при герпесе, синими — при сифилисе и фиолетовыми — при вирусе папилломы человека.

При этом журналистка Делия Анхелика Ортис, основательно изучившая данный вопрос, утверждает, что с большой долей вероятности, это фейк.

По ее словам, история датируется 2015 годом, когда три британских подростка представили на церемонии TeenTech Awards школьный проект, предлагавший покрыть презервативы биомаркерами, способными реагировать на антигены различных заболеваний, передающихся половым путем. Правда, клинических исследований, подтверждающих эффективность такого способа, не проводилось, а на рынке в настоящее время нет ни одного подобного продукта, одобренного регулирующими органами.

Создать такие презервативы — это очень сложная задача, отметила Ортис. Необходимо избежать ложноположительных и ложноотрицательных результатов, а также сделать так, чтобы этот умный материал мог дифференцировать патогены в сложной биологической среде.

Какие изменения в этой отрасли появились для мужчин?

Группа ученых из Бостонского университета изобрела презервативы, которые смазываются самостоятельно при контакте с телесными жидкостями. Происходит это благодаря слою гидрофильных полимеров поверх традиционного латекса.

100-500 проникновений длится средний половой акт.

При этом создатели утверждают, что эти презервативы выдержат до 1000 проникновений.

«Большинство участников в ходе испытаний отдали предпочтение презервативам со смазывающим покрытием и согласились с тем, что изначально скользкий презерватив, сохраняющий скользкость на протяжении длительного времени, увеличит частоту его использования», — пояснили разработчики.

По словам исследователей, некоторые люди не используют смазку из-за того, что необходимо прерываться во время секса, а это повышает риск повреждения презерватива. К тому же смазки на водной основе имеют тенденцию высыхать и требуют многократного нанесения. Поэтому такое покрытие может помочь избавить людей от боли, которая возникает из-за трения, убеждены ученые.

Еще один бренд продвигает презервативы в рамках кампании «идеальная посадка». В ассортименте более 60 размеров, у каждого из которых своя длина (от 10 до более чем 23 сантиметров) и обхват (от 10 до 16 сантиметров). Дело в том, что, как утверждает генеральный директор компании Дэвин Ведель, нынешние модели, которые имеются в продаже, идеально подходят лишь 12 процентам мужчин.

Так, по его словам, слишком длинные презервативы приходится сворачивать, из-за чего мужчина будет чувствовать тугую резинку вокруг основания пениса, а слишком мешковатые могут соскальзывать и заставлять мужчину чувствовать себя униженными. При этом слишком короткие презервативы не защищают основание полового члена от заболеваний, передающихся половым путем, а слишком узкие могут сдавливать пенис.

Что важно знать о презервативах?

В беседе с «Лентой.ру» гинеколог из клиники Remedi Нина Антипова отметила, что презервативы — это единственное средство, которое защищает одновременно от двух рисков: нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем. При их использовании существует большое количество нюансов, которые следует учитывать.

Так, вскрывать упаковку необходимо исключительно руками, а не ножницами или зубами, поскольку так можно повредить презерватив. Надевать его нужно до начала полового контакта, а не непосредственно перед эякуляцией.

В предэякуляте уже могут содержаться сперматозоиды и различные патогены.

После извлечения презерватива из упаковки необходимо сначала сжать пальцами кончик для выхода воздуха — это снизит риск того, что презерватив порвется. Затем стоит распределить презерватив по эрегированному половому члену до самого основания.

Врач подчеркнула, что перед использованием презерватива важно проверить его срок годности, указанный на упаковке. Дело в том, что после этой даты он теряет прочность и может порваться. Кроме того, важно отказаться от использования жиросодержащих смазок, таких как вазелин или масляные лубриканты, поскольку они разрушают латекс, предупредила доктор.

При этом дерматовенеролог Роман Иванов предупредил, что презерватив может защитить далеко не от всех инфекций.

«Он защищает только закрытую область. При сифилисе и генитальном герпесе очаги инфекции появляются не только на половом члене или в области влагалища, но и на других частях промежности или слизистой оболочки. То же самое касается и вируса папилломы человека: он провоцирует появление кожных наростов в области гениталий, заразиться им можно даже в презервативе», — пояснил он.

Более того, в некоторых случаях презерватив представляет опасность для здоровья. Так, уролог Екатерина Макарова утверждает, что латекс может вызвать раздражение кожи и аллергию, которая может проявляться высыпаниями и зудом. Более серьезные последствия могут наступить, если в изделии содержатся различные химические примеси, уточнила она.

Какие методы контрацепции являются самыми эффективными и самыми бесполезными?

Неэффективными способами Антипова назвала:

прерванный половой акт, так как сперматозоиды содержатся в предэякуляте;

спринцевание, которое еще и нарушает микрофлору влагалища;

расчет безопасных дней, поскольку цикл может сбиться из-за многих факторов;

секс во время менструации;

народные методы, такие как долька лимона или кола, которые чреваты ожогами слизистых оболочек.

К числу эффективных методов контрацепции специалистка отнесла внутриматочную спираль, которая устанавливается врачом на несколько лет и не требует ежедневных действий, гормональный имплант, вшивающийся под кожу плеча на долгое время, и комбинированные гормональные контрацептивы. Правда, последние требуют высокой дисциплины.

А гинеколог Сабина Ханмирзоева вообще предложила такой радикальный метод, как стерилизация. Данную процедуру могут сделать как мужчины, так и женщины, уточнила она. Правда, от заболеваний, передающихся половым путем, все эти методы не защищают.