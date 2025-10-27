Зумеры, миллениалы и альфа: стоит ли верить теории поколений?

Интернет захвачен темой поколений. Мемы про миллениалов, видео с шутками о зумерах и обсуждения альф заполонили соцсети. Все просто: поколения разные, у каждого свои привычки и ценности. Но почему эта идея стала такой популярной и почему она вызывает столько споров?

© Just Talks

Теория поколений появилась не в TikTok, а в 1990-х годах. Тогда два американских исследователя — Уильям Штраус и Нил Хоу — решили изучить, как общество меняется со временем. Они проанализировали несколько столетий истории и выяснили, что поведение людей циклично. Каждые двадцать лет приходит новое поколение с собственными взглядами и приоритетами, ведь оно формируется в других условиях.

Штраус и Хоу выделили четыре типа людей: художники, пророки, странники и герои. Одни стремятся найти смысл в кризисные времена, другие бросают вызов старым устоям, третьи устают от хаоса и жаждут стабильности, а четвертые устраняют последствия потрясений и восстанавливают порядок. Этот цикл повторяется вновь и вновь.

Учёные относятся к этой теории скептически. Слишком мало доказательств, чтобы подтвердить цикличность истории. Зато идея пришлась по вкусу маркетологам, рекрутерам и журналистам. Разделить людей на группы и представить это как «психологию поколений» — удачный способ объяснить, почему одни любят офис и ипотеку, а другие предпочитают работать из кафе на Бали.

В России деление на поколения отличается от американского. У нас своя история, свои важные этапы. Люди, родившиеся до Второй мировой войны, пережили войну и индустриализацию. За ними последовали беби-бумеры — дети оттепели и космических достижений. Они мечтали о стабильности, верили в командную работу и светлое будущее.

Поколение X выросло в эпоху перемен: перестройка и распад СССР. Они видели, как рушится их мир, и научились полагаться только на себя. Эти люди скептичны, независимы и редко доверяют государству.

Миллениалы же появились на свет в цифровую эпоху. Сначала они пережили кризис 90-х, потом открыли для себя интернет, соцсети и бесконечные перемены. Для них важно самовыражение, но тревога и усталость стали фоном их взросления.

Зумеры — дети YouTube и TikTok. С детства они живут в онлайне, быстро обрабатывают информацию и ценят лаконичность. Им важно удобство и персонализация. Они не терпят задержек, открыто говорят о чувствах и не видят разницы между виртуальной и реальной жизнью. Миллениалы воспринимают это как инфантилизм, но у зумеров просто другой подход: они выросли в мире без пауз.

Поколение альфа — дети, которые сейчас учатся в школе или детском саду. Они вырастут в эпоху искусственного интеллекта, и привычка общаться с устройствами станет для них естественной. Какими они будут, пока никто не знает. Одни учёные предсказывают взрыв креативности, другие — рост эгоцентризма и утрату эмпатии.

Можно ли всерьез делить людей по году рождения? Вряд ли. История влияет на нас, но события формируют разные реакции. Два человека одного возраста могут думать противоположно — просто потому, что выросли в разных семьях или городах.

Теория поколений не объясняет поведение, а лишь предлагает удобные ярлыки. И в этом её преимущество: в мире, где информации слишком много, люди ищут простые схемы. «Миллениалы такие», «зумеры сякие» – и всё вроде бы ясно. Однако за этими словами легко упустить из виду, что поколения – это не просто набор мемов, а живые люди, испытывающие схожие тревоги, но в разные исторические периоды.

Спор между миллениалами и зумерами показывает не столько различия между поколениями, сколько стремительные изменения в мире. Каждое поколение находит свой путь, чтобы справиться с этими переменами. Вместо того чтобы спорить о том, кто из них «избалован» или «потерян», лучше признать: мы все живем в одну странную эпоху и стараемся найти свое место в ней.