Раскрыта простая техника для яркого оргазма в миссионерской позе

Сексолог Ян Кернер раскрыл технику, с помощью которой можно сделать секс в миссионерской позе приятнее. О ней он рассказал Women's Health.

По словам Кернера, если партнер будет двигаться не вперед и назад, а вертикально вверх и вниз, покачивая бедрами, то сумеет доставить большее удовольствие партнерше за счет стимуляции клитора. Он уточнил, что эта техника называется коитальное выравнивание и впервые была описана в 1980-е годы.

«Чтобы усилить возбуждение, акцент следует делать на трении основания пениса или таза о клитор», — объяснил сексолог.

Кернер также отметил, что коитальное выравнивание также полезно и для мужчин. Поскольку при выполнении этой техники нет глубоких толчков и интенсивного трения, это позволяет увеличить продолжительность полового акта.

