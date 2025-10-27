Эксперт объяснил, что мотивирует зумеров на хорошую работу

Если раньше россияне ориентировались на важность труда как общественного блага и стремились к определенному профессиональному статусу, то для молодых представителей поколения Z главной мотивацией в работе стал смысл. Ищут они его как в краткосрочной перспективе в виде выполнения конкретной задачи, так и в долгосрочной – в виде следования своему предназначению, рассказал 360.ru бизнес-психолог, директор по оргразвитию ООО «Вместе.ПРО» Данил Бережной.

Интересно, что поколение зумеров сегодня называют движущей силой трансформаций на рынке труда. Как объяснила газете «Известия» начальник отдела обучения и развития персонала компании BIA Technologies Елена Артеменко, отличаются высокой гибкостью и способностью быстро осваивать новые инструменты и платформы. При этом они требуют от работы прозрачности и безопасности, возможности гибкого графика, а также развития – это может быть компенсация на обучение иностранным языкам, спорт и так далее.

Поиск смысла при этом стал для зумеров «мотивационной валютой», заявил Бережной, подчеркнув, что для них важно понимать, как каждая задача вписывается в общую картину, и как она соответствует их глобальной цели поиска себя. Так, молодые сотрудники стремятся познать себя и наполнить работу смыслом, сделав ее не просто способом заработка, но продолжением личных ценностей, подчеркнул специалист.

«Далеко не все работодатели готовы к столь кардинальным переменам. Внедрение смыслов требует фундаментальной перестройки корпоративной культуры и управления, — отметил Бережной. — Многим компаниям, все еще ориентированным на материальную мотивацию или иерархические статусы, потребуется от трех до пяти лет для адаптации систем управления под новые драйверы».

Он посоветовал работодателям ориентироваться на «экспресс-диагностику», которая позволит им удержать на рабочем месте молодых специалистов. Эта диагностика, по его словам, должна включать в себя ответы на три важных вопроса: какую систему мотивации выстраивает компания (деньги, статус, смысл), насколько ценности организации совпадают с реальной практикой и атмосферой в коллективе, а также людей с какими ценностями старается принимать на работу компания.

Ответы на эти вопросы помогут определить, как следует изменить «валюту мотивации», направив ее на молодое поколение, считает бизнес-психолог. Он посоветовал брать за основу построения работы смысл как главный двигатель прогресса, оказывая сотрудникам помощь в его поиске.

До этого эксперты Пермского Политеха рассказали «Газете.Ru», что работодатели считают миллениалов надежнее зумеров, так как они якобы ценят стабильность и реже сдаютс перед стрессом. Однако отмечается, что в реальности большинство молодых сотрудников проявляют дисциплину и вполне готовы к нагрузкам — в том числе на производстве, где царит классический авторитарный стиль управления.

Ранее сообщалось, что российские зумеры все чаще не выходят на работу из-за панических атак.