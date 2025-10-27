Психолог назвал способ улучшить отношения всего за одну минуту

Секрет не в грандиозных жестах, а в небольших, но регулярных ритуалах. Американский психолог Марк Трэверс утверждает, что для значительного улучшения отношений в паре достаточно всего одной минуты в день.

Всё, что вам нужно сделать, — это выделить 60 секунд каждый день, чтобы сделать паузу и полностью посвятить себя партнёру. Никакой многозадачности, никакого телефона в руках, никакой спешки. Этот осознанный выбор — отнестись друг к другу с открытостью и теплотой — является мощным инвестированием в «эмоциональный банковский счёт» пары, – сказал психолог.

Эксперт предлагает несколько вариантов таких минутных ритуалов.

Психолог подчёркивает, что эффективность ритуала основана на его регулярности, а не на интенсивности. Эта практика работает как «микропривычка» — она слишком мала, чтобы потерпеть неудачу, но достаточно сильна, чтобы со временем изменить атмосферу в отношениях. По словам Трэверса, пары, внедрившие этот ритуал, замечают, что раздражение возникает реже, а конфликты решаются легче.

Чтобы сделать минутное соединение постоянной привычкой, эксперт советует привязать её к уже существующему действию (например, к чистке зубов), не стремиться к идеальному исполнению каждый раз и совместно беречь это время, даже в самые загруженные дни.