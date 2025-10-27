Как пережить рабочую субботу и не «сгореть» — советы от психотерапевта

Если вы чувствуете, что усталость превращается в состояние полного истощения, и даже мысли о предстоящем рабочем дне вызывают раздражение — не все потеряно. Психотерапевт Ирина Крашкина из клиники академика Ройтберга делится простыми, но эффективными способами, как подготовиться к рабочей субботе и избежать выгорания.

Главное — сделать небольшой ритуал перезагрузки в пятницу вечером. Это может быть 15 минут тишины, чашка травяного чая и отключение всех уведомлений — так мозг поймет, что пора переключаться с работы на отдых. Такой шаг создаст символический переход от рабочей недели к выходным и поможет снизить уровень стресса.

Крашкина советует в беседе с РИМАО следовать правилу «90/20» во время работы: после 90 минут интенсивной деятельности делайте 20 минут полноценного отдыха. Можно прогуляться, сделать пару разминочных упражнений или дыхательную гимнастику — это поможет снять напряжение и избежать когнитивного выгорания.

Еще один эффективный инструмент — так называемый «якорь спокойствия». Выберите аромат, музыку или предмет, который для вас ассоциируется с безопасностью и спокойствием. Используйте его в моменты сильного напряжения, чтобы быстро восстановиться.

Обратите внимание, что в период с 27 октября по 1 ноября продлится шестидневная рабочая неделя. Но в честь Дня народного единства 2, 3 и 4 ноября — выходные. А все выплаты, пенсии и пособия, выпадающие на выходные, будут осуществлены заранее, в последний рабочий день.