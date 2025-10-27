Названы негативные аспекты гиперответственности

Человек старается не показывать слабость и постоянно находится в напряжении.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«У этих людей жизнь превращается в бесконечное преодоление, ничего не катится легко, всё невероятно усложняется. Люди вокруг либо тебе сопротивляются, либо ничего не делают. Так формируется окружение. Во-вторых, если ты гиперответственный, во всё хочешь вмешиваться, то ты должен на себя ответственности больше брать. Человек начинает на себя навешивать эту ответственность: я всё должен знать и уметь, я не могу проявить уязвимость. А если это случается, то он моментально попадает в ничтожность свою. Потому что, если всё не получается на 100%, то скоро тебя отвергнет этот мир. Получается, что человек всё время находится в напряжении».

