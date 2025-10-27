Эксперт объяснил, с чем связана вера в приметы

Калининградский психолог объяснила, как вера в приметы связана с тревожностью
Приметы — это наше культурное наследие и психологическая помощь, а также способ справляться с неопределённостью и тревожностью при помощи ритуалов. Об этом рассказала в утреннем эфире «Каскада» психолог Лариса Балыкина.
Выйти из дома с правой ноги, посмотреть в зеркало, если вернулся. Скрестить пальцы, если перебежала дорогу чёрная кошка: по словам психолога, нередко люди утверждают, что в приметы не верят, но при этом часто прибегают к ним, когда находятся в состоянии тревоги.
«Чаще всего тревога не связана с самой приметой: вот кошка дорогу перебежала, и человек затревожился. Обычно это уже накопленная тревога, связанная с работой, с родительством. Она не очень осознаётся. Появляется негативный знак: вот я вернулся домой, и у меня эта нейронная цепочка соединяется в голове, что это может быть что-то плохое. Я в приметы не верю, но на всякий случай в зеркало посмотрюсь».