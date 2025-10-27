Эксперт объяснил, с чем связана вера в приметы

Приметы — это наше культурное наследие и психологическая помощь, а также способ справляться с неопределённостью и тревожностью при помощи ритуалов. Об этом рассказала в утреннем эфире «Каскада» психолог Лариса Балыкина.

© globallookpress

Выйти из дома с правой ноги, посмотреть в зеркало, если вернулся. Скрестить пальцы, если перебежала дорогу чёрная кошка: по словам психолога, нередко люди утверждают, что в приметы не верят, но при этом часто прибегают к ним, когда находятся в состоянии тревоги.