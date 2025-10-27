Чем чреват роман с партнером старше более чем на 15 лет

18-летняя дочь певицы Глюк'оZы (Натальи Чистяковой-Ионовой) Лидия (известная под псевдонимом Ray) закрутила роман с мужчиной на 10 лет старше себя. Ее избранником стал Иван Мурашов. Пару заметили на вечеринке Вани Дмитриенко 19 октября. Несмотря на то что они старались не привлекать внимания, их все же застали за поцелуем. «Вечерняя Москва» разбиралась, как складываются взаимоотношения в парах с серьезной разницей в возрасте.

Разница в возрасте между партнерами — это не приговор и не патология, считает психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова.

«В наши дни очень распространенная история, когда между людьми с большой разницей в возрасте возникает любовь. Так как это неконтролируемые чувства, предупредить это заранее невозможно. И вполне нормально, если один из партнеров старше другого, они тоже могут построить гармоничные отношения», — заверила она.

Специалист отметила, что разница в возрасте меньше 5–10 лет — не критична, потому что в некоторых случаях у таких партнеров схожий жизненный опыт и взгляды на жизнь.

«Люди развиваются с разной скоростью, иногда партнеры могут находиться на одной стадии развития, обладать одним и тем же опытом, хобби и интересами. Поэтому, несмотря на разницу в возрасте, их отношения будут полноценными и гармоничными. Партнеры в таких союзах не сталкиваются с проблемами во взаимодействии, они хорошо понимают друг друга», — пояснила Жесткова.

Однако когда разница в возрасте очень большая, формат отношений между возлюбленными может искажаться, а отношения могут стать нездоровыми, предупредила специалист.

«Если один из партнеров старше другого на 15–18 лет, их взаимоотношения больше напоминают отношения родителя и ребенка. Потому что, когда разница в возрасте в паре свыше 15 лет, один из них вполне мог быть ребенком для другого. Как правило, в такие союзы вступают люди, которые недополучили родительской любви, а взрослый партнер становится для них замещающей фигурой отца или матери. Либо, наоборот, взрослый партнер пытается закрыть потребность в воспитании и выбирает того, кто младше него. Но такое желание — тревожные звоночки», — пояснила Жесткова.

В таких союзах люди зачастую сталкиваются с проявлениями, которые не свойственны здоровым отношениям, среди них врач перечислила:

чрезмерный контроль;

опека;

беспрекословное послушание.

Чтобы этого не произошло, прежде чем вступать в отношения с партнером сильно старше или младше себя, психиатр рекомендовала задать себе вопрос: «Какую модель отношений я вижу с этим человеком?»

Между тем, по данным ВЦИОМ, более половины опрошенных россиян считают, что допустимая разница в возрасте между партнерами не должна превышать 5–10 лет. При этом отношения с партнером, который старше на 15–20 лет, в обществе не считают нормой. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом, какая разница в возрасте считается допустимой.