Уставшим друг от друга супругам предложили способ проверить отношения

Колумнистка Полли Хадсон предложил супругам, уставшим друг от друга, неожиданный способ проверить отношения. Об этом пишет издание The Guardian.

Хадсон рассказала историю комика Риса Джеймс, который сообщил, что его родители уже после его рождения какое-то время жили не вместе. По мнению колумнистки, раздельное проживание иногда действительно помогает проверить отношения.

Она уточнила, что такой подход подразумевает, что пара заранее обговаривает, как долго продлится период раздельного проживания. После него муж и жена принимают решение о том, хотят ли они снова жить вместе или же они планируют расстаться.

По словам Хадсон, такой способ в отношениях работает только при соблюдении нескольких условий: супруги уже несколько лет прожили в браке и оба согласны на раздельное проживание. Если по окончании эксперимента они решают снова быть вместе, необходимо провести обсужденный заранее ритуал воссоединения, например, повторить брачные клятвы.

