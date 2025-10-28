Вице-спикер Госдумы рассказал, как студенты относятся к семейной жизни

Более половины студентов в России хотят создать семьи еще до завершения учебы в вузе. Об этом заявила в интервью ТАСС вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«По опросам - 60% студентов хотят создать семьи именно в студенчестве», — сказала она.

Как отметила Кузнецова, еще до принятия закона о студенческих семьях было замечено желание молодежи к созданию семей.

«После того, как законопроект был принят и стал законом, в регионах последовательно стали наращивать меры поддержки таких студенческих семей, — пояснила вице-спикер Госдумы. — Даже моя дочка, придя домой, воодушевленно рассказывала мне, как сейчас поздравляют семьи, созданные у них в вузе. Поэтому важно создавать условия, тогда молодежь сможет думать о детях и семье».

Закон о поддержке студенческих семей был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле. Им закрепляется на законодательном уровне само понятие "студенческая семья" и полномочия федеральных органов власти в сфере поддержки таких семей. Согласно документу, студенческая семья - люди до 35 лет включительно, получающие среднее профессиональное или высшее образование, состоящие в браке или являющиеся единственными родителями (усыновителями).

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.