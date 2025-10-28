Найдено объяснение нежелания зумеров заниматься сексом

Сексолог Трейси Кокс заметила, что молодые люди реже занимаются сексом и долго остаются девственниками. Причину такого поведения она объяснила Daily Mail.

Кокс отметила, что зумерам очень рано стали рассказывать об опасностях половых связей: заболеваниях, передающихся половым путем, ранней беременности и непорядочном поведении партнеров. По мнению сексолога, узнав об опасностях, многие решили не спешить с первым опытом, а затем так и не нашли подходящего партнера.

Кокс назвала таких людей случайными девственниками.

«Сначала это был мой выбор. Я хотел, чтобы все было по-особенному. Но теперь я смущен тем, что все еще девственник, и это отталкивает меня от свиданий», — рассказал 26-летний собеседник Кокс.

Эксперт добавила, что давление на сексуальную жизнь молодых людей также оказывает порнография. По ее мнению, они видят, что потенциальные партнеры, и они сами не соответствуют идеальной картинке на экране и предпочитают даже не пытаться заниматься сексом в реальной жизни.

Еще одним фактором Кокс назвала навязчивое и запутанное половое воспитание в школе.

«Мой сын ходил в школу в Брайтоне, где им предлагалось около 20 вариантов выбора сексуальной идентичности. Я полностью за возможность выбора, но мой сын был так растерян и встревожен всем этим, что решил вообще туда не ходить», — цитирует Кокс женщину, чей выросший сын тоже не спешит вступать в отношения.

Тем не менее Кокс советует не переживать из-за возраста начала сексуальной жизни. Она полагает, что поздний старт запросто может стать хорошей основой для надежных и крепких отношений.

