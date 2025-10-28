Психолог назвала худшие действия для борьбы с тревогой

Люди по всему миру сталкиваются с тревожностью. Она может возникать как по глобальным проблемам, так и по мелким, бытовым. Это естественное состояние, которое помогает человеку адаптироваться и защищаться в моменте. Однако важно научиться справляться с ним, чтобы тревожность не мешала нормальной жизни. О том, как это сделать, «Мосленте» рассказала психолог Ольга Романив.

«Простыми словами, это реакция организма на возможную опасность. То есть, человек находится в нервном ожидании чего-то плохого: неудачи, предательства, обмана, внезапной смерти. Некоторых людей пугает будущее в целом, поскольку оно неизвестно. Тревожность может проявляться в негативных мыслях и физическом дискомфорте», — Ольга Романив.

Обычно к тревожному приступу приводят негативные мысли. Нередко причиной тревожности становится негативный опыт. Травматичные переживания в прошлом возрождаются и могут проявляться в гиперболизированной форме.

При этом специалист отмечает, что испытывать тревогу периодически нормально, однако важно научиться правильно на нее реагировать. Проблемой она становится, когда человек уже не в силах справиться с ней самостоятельно. При такой ситуации частые эпизоды приводят к хроническому состоянию.

Одни люди по природе более подвержены этому состоянию, чем другие. Те, у кого выражены черты нейротизма, то есть эмоциональной неустойчивости, чаще переживают колебания настроения, чувство вины, стыда и беспокойства. Напротив, экстраверты и люди с высоким уровнем доверия обычно спокойнее и реже склонны к тревоге

Усиливать тревогу могут не только негативные мысли, но и образ жизни и привычки.

«Старайтесь не откладывать дела и не доводить их до перфекционизма. Поддерживайте порядок в доме и на рабочем месте. Следите за питанием и водным балансом — выстройте комфортный режим и подберите рацион под себя. Найдите интересный вам вид физической активности и чаще выходите на прогулки. Работайте над негативным мышлением, желательно, в поддержке с психотерапевтом. Сократите время за чтением новостей, социальных сетей. Не пытайтесь справиться с тревогой через алкоголь или сигареты», — резюмировала Романив.

