Психолог объяснила, почему зумеры не общительны и избегают точек

Зумеры испытывают тревогу перед звонком даже по самому простому поводу. Из-за общения в Сети они склонны закрываться, но в будущем это может привести к серьезным последствиям – полному отсутствию коммуникации в обществе. Надо ли новому поколению развивать навык живого общения, и почему зумеры не считают это важным, объяснила «ФедералПресс» детский и семейный психолог из Тюмени Галина Губайдуллина:

