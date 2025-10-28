Психолог объяснила, почему зумеры не общительны и избегают точек: «Не хотят быть формальными»
Зумеры испытывают тревогу перед звонком даже по самому простому поводу. Из-за общения в Сети они склонны закрываться, но в будущем это может привести к серьезным последствиям – полному отсутствию коммуникации в обществе. Надо ли новому поколению развивать навык живого общения, и почему зумеры не считают это важным, объяснила «ФедералПресс» детский и семейный психолог из Тюмени Галина Губайдуллина:
«Поколение зумеров – это поколение, которое росло на цифровых технологиях. Общение в большинстве случаев происходило в чатах. Для того, чтобы держать контакт в живом формате, необходим навык контакта, чтобы реагировать на его посыл. Телефонный разговор – это контакт с другим человеком. И это сложнее, чем общение в чате. Ведь в Сети у тебя есть время подумать, чтобы ответить и сформулировать, отреагировать каким-то образом и что-то исправить. Телефонный разговор – это именно навык. Для его развития необходимо больше общаться в жизни, накапливать опыт. У меня есть предположение, почему зумерам трудно звонить. Те, кто очень много времени проводит с самим собой, как будто живут в своем закрытом аутизированном пространстве. В чатах труднее понять эмоциональное состояние собеседника. В телефонном разговоре все-таки это более явно. Если не понимаешь, что происходит с другим человеком, тогда ты теряешься в собственной реакции. Моей дочери 20 лет, и она рассказала, что у зумеров писать с заглавной буквы и с точками считается наделением излишней значимости текста. Она неуместна в каких-то обыденных диалогах. Я думаю, что за этим стоит такая философия: не придавать важности чему-то, не напрягаться, жить в легкости. И это соответствует общей психологии зумеров: они очень расслаблены, не хотят быть формальными, как, например, миллениалы или поколение Х. У бумеров же общение было культом, обособленности не существовало. Люди могли запросто заговорить в транспорте, сказать друг другу что-то на улице. У бумеров обязательны все знаки препинания, потому что правила были для всех обязательные. Это касалось не только написания текстов, а в целом жизни. Были правильные и неправильные вещи. Писать грамотно было правильно. Кроме этого, даже почерк имел значение. Миллениалы – наследники этой системы. На счет альфа пока рано говорить, они еще маленькие. У них нет выраженной тенденции, поэтому о них сложно судить. Я принадлежу к иксам. Во время моего взросления стало больше озлобленности в обществе, меньше общения. Миллениалы уже начали индивидуализироваться, выстраивать больше личных границ. Бумеры и иксы – это поколения, которые много читали. Это было культом в стране, из-за чего сложилась привычка писать грамотно. Чтение тоже подразумевает развитие эмоционального интеллекта, потому что ты думаешь о чувствах героев, об их поступках, мотивах и так далее. Сейчас совершенно другая культура: клиповое мышление из-за формата информации. Возможно, комиксы тоже играют большую роль: короткие фразы и сменяющиеся картинки. Нет почвы для формирования обширной и богатой письменной культуры».