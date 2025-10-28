Мужское счастье: о чем часто умалчивают в разговоре о нем

Обретение ценности сделает мужчину счастливым. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог, кандидат психологических наук, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО», соавтор книги «Любовь к себе. Мужской взгляд» Олеся Бережная.

© Freepik

«Главным секретным компонентом счастья является обретение ценности собственного "Я". В мире, где к мужчинам традиционно предъявляют жесткие требования, умение выстроить гармоничные отношения с самим собой, признать свою значимость вне внешних достижений и конфликтов, становится фундаментальной основой», — заявила эксперт.

Вторая составляющая, по ее словам, — осознанная самореализация.

«Речь идет не просто о работе, приносящей деньги, а о поиске такой деятельности, которая становится естественным продолжением внутренней энергии мужчины. Важно найти формы, где социальная реализация, финансовый успех и личная страсть будут взаимно усиливать друг друга, создавая ощущение полноты и смысла», — объяснила психолог.

Бережная подчеркнула важность отношений с женщинами. По ее словам, современный мужчина жаждет, чтобы девушка задавалась вопросом, в чем заключается его счастье, а не действовала в рамках иллюзии, что она сама является главным и единственным его компонентом.

Психолог заявила, что здоровье также является одной из составляющих счастья мужчины.

«На смену прежним злоупотреблениям приходит осознанный подход: спорт, полезное питание, внимание к ментальному состоянию. Это уже не просто поддержание формы, а инвестиция в качество всей жизни», — отметила эксперт.

По ее словам, немаловажным является глубокая связь с детьми.

«Современный отец больше не довольствуется ролью строгого кормильца и дисциплинатора. Он стремится быть эмоционально вовлеченным, выстраивать уважительные и теплые отношения, основанные на взаимной любви. Для него важно не только обеспечить, но и быть понятым, ценимым и любимым своим ребенком, создавая новую, более глубокую модель отцовства», — объяснила Бережная.

До этого психолог рассказал, почему мужчины молчат о своем несчастье в отношениях.