Почему в отношениях мужчины молчат о своем несчастье

Мужчины не говорят о том, что они несчастны в отношениях из-за жестких установок. Об этом «Газете.Ru» рассказал психолог, HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», автор книги «Любовь к себе: Мужской взгляд» Дмитрий Чернышов.

© Freepik

«С самого детства мужчинам прививают мысль, что проявлять страх, боль, уязвимость или даже просто яркие чувства — стыдно и недостойно. Настоящий мужчина должен быть волевым и несгибаемым. В это вплетается и установка на гиперответственность, где главными мерилами успеха становятся социальный статус и финансовое благополучие. В такой парадигме просто не остается места для жалоб на душевную боль или неудовлетворенность в отношениях», — заявил эксперт.

Еще одна причина, по словам психолога, — тотальное отсутствие опыта и модели конструктивного диалога о чувствах.

«Для большинства людей, и мужчин в особенности, разговор об эмоциях — это синоним стресса и неминуемого конфликта. Их не учили, что чувствами можно обмениваться уважительно, без взаимных обвинений и агрессии. В итоге любая, даже самая осторожная попытка женщины "поговорить по душам" подсознательно воспринимается им как атака, на которую нужно либо защищаться, либо уходить в молчание», — объяснил Чернышов.

Психолог обратил внимание, что ситуацию усугубляет социальный миф — иллюзия тотального понимания своего партнера без слов.

«Многие женщины уверены, что они интуитивно "считывают" состояние мужчины. Эта предвзятость — один из главных барьеров. Зачем ему пытаться подбирать слова и объяснять, что у него на душе, если партнерша и так все "знает" и уже готова сформулировать за него его же ощущения? Его робкие попытки выразить что-то свое наталкиваются на готовые шаблоны в ее голове, что заставляет его снова замолчать, чувствуя себя окончательно непонятым и одиноким», — рассказал эксперт.

По его словам, важно создать безопасное пространство, где чувства каждого имеют ценность. Психолог объяснил, что мужчина и женщина должны научиться описывать свои переживания прямо, спокойно и без обвинений, используя «я-сообщения». Также он подчеркнул, что девушкам необходимо освоить навык активного слушания: не перебивать, не интерпретировать, а слушать, давая партнеру возможность быть услышанным.

«Когда "мне больно от твоих слов" или "я чувствую обиду, когда…" заменяет обвинительное "ты всегда себя так ведешь", возникает почва для настоящего диалога. Это и есть та самая философия счастья в отношениях – не отсутствие проблем, а умение вместе их проходить», — заключил Чернышов.

