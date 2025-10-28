Психолог дал совет родителям взрослых детей

Им необходимо время для адаптации.

Ребёнку с 14 лет следует рассказывать о плюсах самостоятельной жизни, при этом учитывая индивидуальные особенности несовершеннолетнего.

Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

«Нужно дать подъёмные в долг, пока ищешь место. Детей надо готовить к самостоятельной жизни с 14 лет, чтобы период охлаждения наступал равномерно, как такой здоровый волшебный пендель. Лучшая мотивация — это когда мать в разговоре с сыном говорит: "Ой, представляешь, когда ты будешь жить отдельно…", а дальше она начинает перечислять плюсы. Нужно обратить внимание, что среди зумеров много депрессивных людей. Надо помнить, такие экстремальные меры могут привести не к работодателю, а на подоконник».

Ранее Ирина Смолярчук назвала рождение ребёнка «первичным кризисом» для пары. Cобытие может разрушить брак. При этом совместная забота может сформировать «крепкую семью». Женщинам не стоит использовать беременность для удержания партнёра в отношениях.