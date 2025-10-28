Названа идеальная разница в росте между мужчиной и женщиной

Идеальная разница в росте между партнерами составляет 14 сантиметров. Об этом «Газете.Ru» рассказала платформа знакомств Twinby, которая провела анализ поведения пользователей на основе 10 миллионов успешных мэтчей и 239 переписок.

© Freepik

«Средний рост мужчин в совпавших парах составляет 181,6 см, а женщин — 167,2 см. Разница примерно в 14 см встречается чаще всего и совпадает с предпочтениями пользователей», — заявили аналитики.

По их словам, мужчины выше среднего получают до 18% больше лайков, особенно в группе 18–34 лет. Однако специалисты Twinby считают, что привлекательность все чаще формируется не через физические параметры, а через интересы, цели и эмоциональное совпадение.

До этого психолог Александра Миллер рассказала, что современным людям стало сложнее найти себе партнера для романтических отношений, потому что общество стало больше интересоваться психологией. По ее словам, часто при этом они изучают неподтвержденные и ложные сведения.