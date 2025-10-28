Опрос показал, насколько часто россияне ощущают тревожность из-за работы

Каждый второй россиянин ощущает рост тревожности из-за работы, сильнее всего стресс вырос среди специалистов по закупкам, добыче сырья, юристов и медиков. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть в распоряжении ТАСС).

© globallookpress

«‎Почти каждый второй (46%) ощутил рост стресса из-за работы, у 18% он, наоборот, снизился, а у 20% - не изменился. Тревожность из-за работы заметно выросла у 32% женщин и у 25% мужчин. При этом доля тех, кто отмечает небольшое снижение, почти одинакова - 9% и 8% соответственно. О значительном падении уровня тревожности мужчины говорят немного чаще - 11% против 8% у женщин, что может свидетельствовать о склонности к более рациональному восприятию рабочих ситуаций», — говорится в итогах исследования.

Самый заметный рост беспокойства наблюдается среди сотрудников 25-44 лет. Так, в группах 25-34 лет и 35-44 лет его усиление отметили 34% и 31%. Если рассматривать ситуацию в профессиональном разрезе, то сильнее всего стресс от работы вырос среди специалистов по закупкам (48%), добыче сырья (43%), юристов (40%) и работников медицины и фармацевтики (38%). Далее следуют финансы и бухгалтерия (36%), производство и сервис (33%), ИТ (32%), маркетинг и PR (32%), продажи (31%) и управление персоналом (30%).

Наименее подвержены стрессу сотрудники автобизнеса (17%), рабочий персонал (20%), а также специалисты по безопасности и в сфере искусства и медиа - по 22%.

При этом лишь 7% опрошенных заявили, что не чувствуют тревоги из-за работы вовсе, а 3% настроены настолько негативно, что уверены - им ничего не сможет помочь справиться с тревогой и повысить уверенность.

Борьба со стрессом

Наиболее действенными вариантами снижения тревожности россияне назвали поддержку коллектива (41%), возможность обучения (41%), а также финансовую стабильность (39%).

«‎Личные встречи с руководителем, согласно опросу hh.ru, есть сейчас лишь у 19% работающих россиян. А встречи в формате "360 градусов", когда работу сотрудника оценивают коллеги и руководство, - всего у 6%. Между тем регулярная обратная связь снижает тревожность, повышает вовлеченность и помогает удерживать сотрудников», — отметила руководитель направления исследований hh.ru Мария Игнатова.

Опрос проходил с 1 по 7 октября 2025 года и охватил 2 683 российских соискателя.