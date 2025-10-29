В каких случаях у мужчины может уменьшиться пенис

Доцент кафедры урологии медицинской школы университета Южного Иллинойсса (США) Тобиас Колер предупредил, что из-за длительного полового воздержания у мужчин может уменьшиться пенис. Его слова цитирует портал unilad.com.

Уролог заявил, что без регулярных эрекций пенис становится менее эластичным, а затем постепенно уменьшается в размере. Врач подчеркнул, что это происходит не менее чем через пять лет без секса и мастурбации.

«Если мужчины ничего не делают для поддержания нормальной эрекции, у них произойдет укорочение полового члена», — заявил он.

Эксперт по вопросам секса и отношений Тара Сувиняттичайпорн добавила, что полное воздержание грозит еще и серьезными проблемами с психическим здоровьем. По ее словам, отсутствие эякуляции повышает уровень стресса и грозит развитием депрессии.

