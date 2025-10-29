Опрос показал, как часто невесты сохраняют фамилию после свадьбы

3,6% пар решили, что жених возьмёт фамилию невесты или у обоих будет двойная.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ЗАГС. Там рассказали, что в опросе участвовали 1 800 человек, среди них более 60% невест решили взять фамилию супруга.

В управлении ЗАГС также напомнили, что при заключении брака мужчины или женщины могут оставить свою фамилию или выбрать одну общую. Ей может стать фамилия жениха или невесты, также можно образовать новую, соединив фамилии жены и мужа.