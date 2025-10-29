Как приспособиться к труду под руководством молодого начальника

В современных компаниях коллективом нередко руководят молодые начальники. Более взрослым сотрудникам порой сложно приспособиться к такому взаимодействию по разным причинам. HR-менеджер в коммуникационном агентстве PR Partner Анастасия Курникова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» отметила, что возраст перестает быть значимым фактором - намного важнее становятся компетенции и достигнутые результаты.

© Вести Подмосковья

«В ближайшем будущем представители поколения миллениалов будут составлять до 75% рабочей силы в глобальном масштабе, а это ведет к увеличению числа молодых руководителей. Важно инициировать открытый диалог с новым руководителем, чтобы понять его ожидания, стиль управления и ключевые приоритеты в работе отдела. В данном случае ваш опыт как старшего сотрудника позволяет предлагать взвешенные и аргументированные решения. Вместо того, чтобы говорить «это не сработает», подготовьте краткий, структурированный обзор потенциальных угроз и предложите варианты их минимизации. Так вы создадите основу для взаимного доверия и укрепите свой авторитет», - порекомендовала собеседница издания.

По словам специалиста Курниковой, старшему сотруднику следует формировать роль стратегического помощника для руководителя. Молодые лидеры часто сильны в генерации идей, быстром освоении технологий и видении общей картины, но могут упускать детали или не обладать глубокими знаниями в работе со сложными клиентами или внутренними бюрократическими процессами. В такой модели старший сотрудник становится не просто подчиненным, а доверенным советником и партнером, ценность которого очевидна и не зависит от возраста.