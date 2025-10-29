Психолог рассказал, как пережить шестидневную рабочую неделю

С 27 октября по 1 ноября в России идет шестидневная рабочая неделя, после которой будут три выходных в честь Дня народного единства. Как отметила психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей, шесть рабочих дней подряд выдержит не каждая психика.

© Вести Подмосковья

«Необходимо соблюдать режим сна и правильного питания, чтобы не нарушать психологическое состояние из-за нехватки ресурса. Организму нужны условия для продуктивной работы. Важен и правильный отдых как в течение трудового дня, так и после», - посоветовала специалист.

По словам Дугенцовой, на работе следует ходить на обед ради отвлечения задач и перезагрузки. Каждые 45-60 минут необходимо делать небольшие перерывы, вставать, устраивать разминку. После работы важно уделить время расслаблению и релаксации, смене вида деятельности.