Психолог объяснил, как правильно пройти через горе и утраты

Техника горевания — естественный процесс здорового человека в период переживания утраты или сильного стрессового события. В беседе с ИА RuNews24.ru Сергей Лунюшин, психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии отметил, что эта модель дает понимание, что горе — это естественный и многоступенчатый процесс. Знание стадий помогает людям и их близким лучше справляться с эмоциональными переживаниями.

«Первая стадия — это отрицание. На этом этапе человек сталкивается с новостью о потере и испытывает шок. Его реакцией часто является сомнение, что случилось настоящая беда или что это относится к нему. В это время человек может думать: "Это не может быть правдой" или "Это не со мной". Этот этап служит временной защитой от сильной боли», — пояснил эксперт.

Постепенно человек переходит ко второй стадии — гневу, который может выражаться в агрессии на себя, других людей или обстоятельства. Часто человек ищет виновных, проявляет недовольство, раздражение. Гнев — это естественная реакция, которая помогает выплеснуть накопившуюся боль и сопротивление произошедшему.

«Третья стадия — это торг. На этом этапе человек начинает размышлять о том, "что, если бы" и "если бы только". Он может задумываться: "А что, если бы я поступил иначе?", "Могло бы все сложиться иначе, если бы было по-другому". Это попытка вернуть прошлое или найти сценарий, при котором трагедия могла бы не случиться», — уточнил Сергей Лунюшин.

Когда понимание неизбежности случившегося наступает, появляется глубокая грусть, апатия, желание уйти от жизни или отказаться от всего - депрессия. Человек чувствует себя ненужным, безысходным, иногда замечает снижение аппетита, потерю энергии, бессонницу. По словам психолога, это самая тяжелая стадия, которая может длиться долго, и она свидетельствует о том, что человек принял факт утраты, но не знает, как дальше строить свою жизнь.

«На стадии принятия человек осознает, что произошедшее — это часть его жизни, с которой нужно научиться жить дальше. Он перестает бороться с реальностью и начинает принимать ситуацию как есть. Обнаруживается возможность строить новые планы и находить новые смысловые ориентиры. Далее следует моделирование новой жизни (или создание новой стратегии). Это последний этап, когда человек адаптируется к новым условиям, учится жить в измененной ситуации — например, при смерти близкого он ищет способы заново построить привычное существование и развивать новые навыки. Это процесс формирования новых сценариев и рутин», — уточнил собеседник издания.

Эксперт отметил, что эти этапы не обязательно идут строго по порядку. Иногда человек может одновременно переживать несколько стадий или переходить между ними всплесками. При этом время прохождения этапов у каждого индивидуально: одни могут справляться за несколько месяцев, другие — за год или дольше.

«Важное значение имеет понимание самим человеком, на какой стадии он сейчас находится. Это помогает быстрее и легче пережить утрату. Близким важно осознавать, что такие реакции — естественны и помогают человеку справиться с горем. Поддержка, понимание и возможность говорить о своих чувствах создают условия для более быстрого и устойчивого прохождения через стадии горя», — подчеркнул психолог.

Если же человек «застрял» на какой-то стадии надолго или его состояние ухудшается (например, длительная депрессия или отсутствие прогресса более года), необходимо обращаться к психологу. Профессиональная помощь включает обучение распознаванию стадий, работу с эмоциональной болью и поиск новых способов адаптации.