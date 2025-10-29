Как не скатиться в «осеннее выгорание» в эпоху удаленной работы

Пандемия открыла широкие возможности для удаленной работы. Казалось бы — что лучше? Работать там, где хочется, находясь в любой точке земного шара.

Однако, трудовые будни с ноутбуком под сенью пальм вблизи лазурного моря — лишь идеалистическая картинка. Реальность сложнее. В условиях гибкого графика легко потерять границы между рабочим и личным пространством, что может привести не только к усталости, но и к выгоранию. Как этого избежать рассказывает Руслан Гильманов, эксперт по продвижению и развитию в соцсетях.

Правда ли, что фрилансеры больше подвержены депрессии?

Фрилансеры менее подвержены депрессии лишь в том случае, если умеют выдерживать баланс между работой и личной жизнью. Работа из любой точки мира в удобное время очень привлекает свободой, но без четкой организации времени может раствориться в бесконечном списке трудовых задач, постоянным нахождением перед экраном компьютера и социальной изоляции.

«Когда фрилансер не управляет своим графиком, он рискует работать дольше обычного, потерять связь с внешним миром и в конечном итоге испытать выгорание. Однако же, если развиты самодисциплина и организованность, можно эффективно планировать работу и отдых, устанавливать границы и соблюдать выстроенный режим — это в свою очередь снижает риск депрессии и выгорания», — считает наш эксперт.

Если вы работаете удаленно, эти советы Руслана Гильманова вам помогут:

Важно выстроить четкий план: иметь конкретный график работы, четкие задачи на день и реальные сроки реализации.

Умение переключаться: делайте регулярные перерывы, не дожидаясь того момента, когда слишком устали, организовывайте интересные выходные и отпуск.

Баланс между работой и личной жизнью очень важен, именно поэтому найдите в своем графике время для общения с близкими и родными, на свое любимое занятие или хобби, а также на физическую активность.

Самодисциплина: иметь расписание и четкий план хорошо, но не имеет никакого смысла, если вы не умеете начинать работу даже при отсутствии внешнего контроля и заканчивать ее в установленные часы.

Почему депрессия приходит осенью?

Осень приносит с собой не только прохладу и красивые виды, но и изменение настроения у многих людей. И это связано с несколькими факторами:

Световой день сокращается, а наше самочувствие напрямую зависит от уровня дневного света. Ведь именно он участвует в выработке мелатонина и серотонина, отвечающих за настроение и заряд бодрости.

Осенью меньше живой зелени и ярких контрастов. Окружающие нас виды также имеют большое влияние на настроение и эмоциональное состояние человека.

Становится меньше времени для прогулок на свежем воздухе. В хмурую и дождливую погоду не многим хочется проводить время на улице. А прогулки — это неотъемлемая часть психологического благополучия: они поддерживают физическую форму и улучшают настроение.

Как же позаботиться о себе в этот период?

«По возможности гуляйте в светлые часы дня, но даже если у вас не получилось — возьмите себе за правило уделить 30 минут после рабочего дня. Свежий воздух и смена обстановки помогут „перезагрузить“ мозг и дать ему отдохнуть от рабочих задач. Уделяйте время физической активности и качественному отдыху. Не пренебрегайте сном, иначе усталость будет только накапливаться», — советует Руслан Гильманов.

Позаботьтесь о том, чтобы пространство, где вы проводите много времени, радовало глаз. Добавьте в ваш интерьер ярких деталей, теплых цветов: скатерти, теплые пледы, мягкие подушки, красивые картины — любая деталь, создающая красоту, добавит хорошего настроения. Окружите себя уютом.

Меняйте обстановку. Фриланс дает свободу, вы можете работать из разных мест.

«Арендуйте коворкинг на пару дней или устройтесь с ноутбуком в уютной кофейне и порадуйте себя вкусным кофе и десертом. Это не только поднимет настроение, но и поможет познакомиться с новыми людьми и расширить круг общения, а также избавит от ощущения постоянного уединения с самим собой», — подсказывает эксперт.

И, конечно же, не забывайте о своем хобби, встречах с друзьями и близкими. Работа — это не вся жизнь. Делайте все, что дарит вам положительные эмоции.