Психолог рассказал, что разрушает отношения и как сохранить любовь

Молчание и закрытость могут разрушить отношения. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт сервиса Twinby и психолог Лариса Каравайцева.

«Отношения разрушают конкретные проблемы. Например, молчание и закрытость. Отсутствие откровенного разговора приводит к накоплению обид и непониманию», — заявила эксперт.

Каравайцева отметила, что игнорирование потребностей партнера также пагубно сказывается на отношениях. По ее словам, если одному кажется, что его нужды не замечают, появляется ощущение отчуждения.

Психолог обратила внимание и на нехватку общих целей у пары. Она объяснила, что без общей перспективы будущее теряет смысл, и каждый начинает двигаться в своем направлении.

«Проблема часто заключается в том, умеют ли партнеры разговаривать. Когда обиды замалчиваются, кризис не проживается, а замирает внутри — и тогда даже сильные чувства могут потускнеть», — отметила Каравайцева.

Психолог рассказала, что чаще всего пары сталкиваются с кризисом в отношениях в первый, третий, седьмой и двенадцатый-пятнадцатый годы.

«В первый год партнеры узнают настоящего человека рядом, а после трех лет они проходят проверку на зрелость. Спустя семь люди сталкиваются с накопившейся рутиной и усталостью, а через 12–15 лет у них происходит переоценка ценностей и личных приоритетов», — поделилась эксперт.

Каравайцева заявила, что сохранить близость помогают регулярные ритуалы — совместные ужины, прогулки, поездки. Она также подчеркнула важность честных разговоров о потребностях друг друга.

«Любовь чиста, но может быть спрятана за бытовыми сложностями. Ее можно вернуть, если вместе искать первопричины и решения, не рубить с плеча. Готовность идти навстречу, меняться ради другого и вера в «мы» делают отношения бессрочными», — заключила психолог.

До этого психолог рассказал, почему мужчины молчат о своем несчастье в отношениях.