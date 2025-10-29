Зумеры изменили концепцию «мужского счастья»

Понятие «мужское счастье» переживает настоящую революцию, в том числе в сфере отношений. Об этом «Газете.Ru» рассказал практикующий психолог, HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», автор книги «Любовь к себе: Мужской взгляд» Дмитрий Чернышов.

© Freepik

«Если для поколения отцов-миллениалов успех измерялся в первую очередь материальными достижениями — карьерой, статусом, ипотекой и машиной, — то их сыновья, представители поколения Z, массово задумались о более глубокой и личной концепции благополучия. Восприятие полигамности — высшая форма мужской состоятельности. Наличие любовницы на стороне считалось почти что обязательным трофеем, доказательством своей «крутости» и независимости. При этом сама идея построения одного, но по-настоящему глубокого и доверительного союза часто высмеивалась как нечто скучное и ущербное», — объяснил Чернышов.

Он также добавил, что путь к этому новому счастью лежит через тотальное разрушение старых, навязанных обществом мифов.

«Один из главных мифов — это миф о тотальной силе и неуклонной стойкости. Мальчиков с детства учили, что настоящий мужчина не имеет права на слабость, страх или уязвимость. Просить о помощи, показывать эмоции, говорить о своих переживаниях считалось позором. В результате мужчина вынужден был носить маску бесчувственности, за которой годами копилось одиночество и выгорание, медленно разрушая его изнутри», — рассказал психолог.

Эксперт добавил, что сведение всего понятия счастья к материальному успеху.

«Успешный мужчина раньше — это тот, кто смог "поднять бабла", построить карьеру любой ценой, обзавестись дорогими атрибутами статуса. Его ценность измерялась толщиной кошелька, а не состоянием души. Эта гонка оставляла за бортом все остальное: искренние увлечения, глубокие отношения, простое человеческое общение. А также для миллениалов свойственен поиск утешения в деструктивных моделях поведения, где алкоголь, азартные игры маскировались под «настоящий мужской отдых», — высказался он.

Чернышов отметил, что молодое поколение все чаще осознает, что развиваться вместе, строя глубокие и искренние отношения с одной женщиной.