Перечислены запреты, которые крадут мужское счастье

В погоне за реализацией и признанием современный мужчина нередко оказывается в ловушке чужих ожиданий и устаревших установок. Об этом «Газете.Ru» рассказал практикующий психолог, HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», автор книги «Любовь к себе: Мужской взгляд» Дмитрий Чернышов.

© Freepik

«Один из запретов навязывается современной культурой потребления. Это стереотип "альфа-самца" — успешного, доминирующего лидера с набором внешних маркеров: дорогая машина, статусная работа, накачанные мышцы, непробиваемая уверенность. Этот образ вынуждает мужчину постоянно доказывать свою состоятельность, жить в режиме демонстрации. Даже достигнув вершин, такой "альфа" часто чувствует себя одиноким. Его окружают люди, заинтересованные в его ресурсах, а не в нем самом. Ему тоже нужны искренняя любовь и правда в отношениях, но плотный слой манипуляций и неискренности делает это почти невозможным. Запрет на обычные человеческие слабости и эмоции оборачивается глубоким внутренним одиночеством», — объяснил эксперт.

Он также добавил, что самый мощный пласт стереотипов — общественный.

«От мужчины ждут соответствия архетипам Отца и Воина-защитника. Отец — это образец духовной зрелости, стратег, опора и наставник. Воин — это добытчик, победитель, бесстрашный защитник своих убеждений и семьи. Стремясь соответствовать идеалу Отца, мужчина может начать подавлять волю близких, обесценивать их мнение, ограничивать их свободу — лишь бы подтвердить свою значимость. Роль Воина в своем искаженном проявлении превращает мир в поле бесконечной битвы, где каждый воспринимается как угроза или конкурент. Это порождает хроническую озлобленность и конфликтность. Самый жестокий запрет здесь — запрет на уязвимость. Мужчина, запертый в этих архетипах, не может показать слабость, усталость или неуверенность», — высказался психолог.

Чернышов отметил, что не менее стереотипно звучит программа «Дом-Дерево-Ребенок».