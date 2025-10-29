Перечислены запреты, которые крадут мужское счастье

Психолог Чернышов: мужчины стали чаще жить в режиме демонстрации
В погоне за реализацией и признанием современный мужчина нередко оказывается в ловушке чужих ожиданий и устаревших установок. Об этом «Газете.Ru» рассказал практикующий психолог, HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», автор книги «Любовь к себе: Мужской взгляд» Дмитрий Чернышов.
«Один из запретов навязывается современной культурой потребления. Это стереотип "альфа-самца" — успешного, доминирующего лидера с набором внешних маркеров: дорогая машина, статусная работа, накачанные мышцы, непробиваемая уверенность. Этот образ вынуждает мужчину постоянно доказывать свою состоятельность, жить в режиме демонстрации. Даже достигнув вершин, такой "альфа" часто чувствует себя одиноким. Его окружают люди, заинтересованные в его ресурсах, а не в нем самом. Ему тоже нужны искренняя любовь и правда в отношениях, но плотный слой манипуляций и неискренности делает это почти невозможным. Запрет на обычные человеческие слабости и эмоции оборачивается глубоким внутренним одиночеством», — объяснил эксперт.
Он также добавил, что самый мощный пласт стереотипов — общественный.
«От мужчины ждут соответствия архетипам Отца и Воина-защитника. Отец — это образец духовной зрелости, стратег, опора и наставник. Воин — это добытчик, победитель, бесстрашный защитник своих убеждений и семьи. Стремясь соответствовать идеалу Отца, мужчина может начать подавлять волю близких, обесценивать их мнение, ограничивать их свободу — лишь бы подтвердить свою значимость. Роль Воина в своем искаженном проявлении превращает мир в поле бесконечной битвы, где каждый воспринимается как угроза или конкурент. Это порождает хроническую озлобленность и конфликтность. Самый жестокий запрет здесь — запрет на уязвимость. Мужчина, запертый в этих архетипах, не может показать слабость, усталость или неуверенность», — высказался психолог.
Чернышов отметил, что не менее стереотипно звучит программа «Дом-Дерево-Ребенок».
«Знаменитая триада "построить дом, посадить дерево, вырастить ребенка" из мудрой древней рекомендации ("сначала создай базу, потом заводи семью") превратилась в бездумный "джентльменский набор". Изначальный смысл был утерян, и теперь эта программа выполняется формально, часто с конца. Мужчина "рожает" ребенка, не имея ни эмоциональной, ни материальной основы, и считает, что на треть выполнил жизненный план. Но такой подход лишает семью и отцовство глубины. Дети воспитываются не в пространстве любви, а на руках у чужих людей и с гаджетами в руках. Главная опасность этого стереотипа — запрет на личный смысл. Мужчина не задает себе вопросов "зачем?" и "для чего?". Он просто следует инструкции. Наступает экзистенциальный вакуум: "Я все сделал. Что дальше?". Предписанный смысл жизни завершается вместе с задачей. Чтобы избежать этой пустоты, многие мужчины "заходят на второй круг", создавая новую семью и повторяя цикл, вместо того чтобы найти собственные, осознанные цели и выстроить обновленные, глубокие отношения с текущей партнершей», — заключил он.