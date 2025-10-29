Измена Запашного: почему мужчины заводят семьи на стороне

Известный дрессировщик Аскольд Запашный, находясь в браке, закрутил роман с коллегой по цирку. Позднее девушка родила ему сына. Эти отношения послужили причиной развода Запашного с его супругой Элен, с которой они прожили вместе 18 лет. Однако артист цирка разошелся с женой далеко не сразу. Кроме того, он считает, что отчасти в разводе виновата сама Элен, которая верила, что их отношения наладятся и проблемы постепенно решатся. Почему мужчины заводят любовниц, но продолжают жить с женой, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами.

© ТАСС

Почему мужчины заводят семьи на стороне

Психиатр Мария Касперович рассказала «ВМ», что женатые мужчины часто завязывают отношения на стороне в период кризиса:

«Это происходит в промежутке от 37 до 40 лет, когда они проживают личностный кризис, перестают быть удовлетворенными собственными достижениями и семейной жизнью. Любовница становится для них глотком свежего воздуха, они вновь начинают чувствовать свою важность».

По словам специалиста, причин для измен в браке всегда много. Среди них...

Психологическая незрелость

«Даже если речь идет об успешном человеке в профессиональном плане, он может быть неспособным нести ответственность в личной жизни. Это говорит о том, что перед нами незрелая личность. У таких мужчин нет определенных принципов в отношениях, им проще найти любовницу. Зрелые мужчины несут ответственность за свой выбор и не ищут случайных связей, они хотят быть верными одной партнерше, сохранить с ней близкий контакт и доверительные отношения, несмотря на долгие годы в браке», — пояснила Касперович.

Неудовлетворенные потребности

Также любовница может появиться, если мужчина не закрывает свои потребности в эмоциональной и физической близости с женой, считает специалист.

«Когда уже страсть, влюбленность и влечение проходят, некоторым мужчинам хочется сексуальной новизны, ярких эмоций, всплеска гормонов, поэтому они пытаются удовлетворять потребности с другой женщиной, где все эти этапы можно прожить заново», — рассказала психиатр.

Неудовлетворенность в себе и низкая самооценка

По мнению психиатра, кандидата медицинских наук Елизаветы Жестковой, человек нуждается в любовнице из-за низкой самооценки:

«Неуверенному в себе мужчине нужно доказать самому себе, что "он крутой". Начиная отношения на стороне, он закрывает потребность в этом, считая, что может вскружить голову любой девушке и с ним хотят любовной близости даже при наличии семьи и детей».

Эгоизм

«Когда мужчина встречается с любовницей, объясняя это тем, что не хочет разрушать брак, потому что любит жену, это говорит о том, что он эгоистичная личность. Потому что любящий человек не станет ранить чувства своего партнера (в том числе любовницы), играя на два фронта. Надо понимать, что в треугольнике мужчина не любит ни любовницу, ни жену, а любит лишь себя», — заверила специалист.

Почему мужчины не бросают ни жен, ни любовниц

По словам Жестковой, мужчина старается сохранить отношения и с женой, и с любовницей, потому что они закрывают разные потребности:

«Жена может проявлять заботу, вести быт, поддерживать при необходимости, воспитывать детей. Иногда даже выполнять роль матери, если в детстве мужчина недополучил ее внимания. А с любовницей он удовлетворяет сексуальные потребности, получает новые эмоции и возвращает утраченное ощущение романтики».

Касперович добавила: рядом с женой мужчина чувствует уверенность в завтрашнем дне, а любовница отвечает за острые ощущения.

«В браке есть надежность и поддержка, мужчина уверен, что за ним есть надежный тыл. И даже если отношения в этом браке уже не такие теплые, как в первое время, то мужчине все равно удобно состоять в этих отношениях. Некоторые семьи в таком формате живут очень долго. Но если мужчинам это удобно, то женщинам в таких отношениях тяжело, но они пытаются сохранить брак ради детей», — подчеркнула Касперович.

Кроме того, мужчина может оставаться в семье из-за чувства вины и потому, что для него это удобно, дополнила психиатр.

«Он внутренне боится признать перед самим собой, что стал предателем. Но если вдруг они решают уйти из семьи, будут обвинять в этом жену, опять же, чтобы снять с себя груз ответственности», — сказала врач.

Сценарий может повториться

Но если все же мужчина решится уйти к любовнице, есть риск, что она повторит судьбу бывшей супруги, предупредила Жесткова.

«Когда мужчина уходит из семьи к любовнице, всегда есть вероятность, что ему наскучат и эти отношения. Как следствие — у него появится уже новая интрижка на стороне, и сценарий повторится. За редким исключением отношения с любовницей могут перерасти во что-то серьезное», — заключила психиатр.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», стоит ли возобновлять отношения с неверным супругом и сможет ли женщина забыть о его похождениях.