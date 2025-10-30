Ученые выяснили, как окружающие оценивают вас по татуировкам

Татуировки давно перестали быть символом бунтарства и теперь стали популярной формой самовыражения. Но что окружающие думают о вас, глядя на ваши тату? Новое исследование учёных из Мичиганского государственного университета, опубликованное в Journal of Research in Personality, пролило свет на этот вопрос.

Оказалось, что люди действительно склонны судить о характере человека по его татуировкам, но чаще всего их выводы ошибочны.

Участники исследования считали владельцев ярких и жизнерадостных тату (например, цветов или солнца) более доброжелательными. А вот изображения смерти, черепов или мрачных символов, напротив, ассоциировались с неприятными чертами характера.

Качество и стиль тату также влияли на восприятие. Так, аккуратные и детализированные рисунки добавляли баллы в «добросовестность», крупные и традиционные (например, якоря или розы) делали человека в глазах других более экстравертированным, мелкие или с мотивами смерти приписывали невротикам. Большие и сложные композиции связывали с открытостью новому опыту.

Как выяснили учёные, большинство таких суждений — всего лишь стереотипы. Единственная точная ассоциация: люди с необычными, «странными» татуировками действительно чаще обладают открытостью к новому.