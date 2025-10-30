Психолог рассказал, что вызывает ностальгию

Если мозгу недостаточно удовлетворения в настоящем, он погружается в воспоминания о прошлом.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Юлия Куликова-Цай.

«Экстремальные процессы, через которые приходится нам проходить, как в корпоративном формате, так и в обычной жизни, и вся та новостная повестка, которая есть, к сожалению, не добавляет нам позитива. И получается, что мозг начинает искать позитив там, где он был. Соответственно, он возвращается в прошлое, потому что там этого позитива было на порядок больше, чем на сегодняшний день. Таким образом, мы просто поддерживаем себя».

