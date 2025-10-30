Молодежь назвала действие, которое интимнее секса

Молодежь назвала действие интимнее секса
Молодежь назвала одно из самых откровенных действий в отношениях. Соответствующий материал приводит британский журнал Dazed.
Пользовательница с никнеймом Contra опубликовала в соцсети X (бывший Twitter) пост о градации близости в романтических отношениях.
«Первая стадия — секс, вторая — держаться за руки (...)», — отметила она.
Публикация набрала 21,4 тысячи просмотров и 1,4 тысячи лайков.
В свою очередь, журналисты издания опросили зумеров, которые также сообщили, что держание за руки — более интимная вещь, чем сексуальная связь.
«Мы [с возлюбленным] стали заниматься сексом задолго до того, как взялись за руки. Протянуть ему руку или взять его за руку, когда он предлагал, было для меня важнее, чем заняться сексом в первый раз», — рассказала 21-летняя Орла (фамилия не приводится).
Она добавила, что подобное действие означает, что молодые люди состоят в серьезных отношениях.
Преподаватель прикладной этики в университете Лидса Наташа Маккивер также поразмышляла о том, что для молодежи взяться за руки символизирует более высокую степень близости.
«Предполагаю, что некоторым людям в моногамных отношениях было бы больнее видеть, как их партнер держится за руки с кем-то другим, чем если бы они увидели, как он занимается сексом с кем-то другим», — указала эксперт.