Названы ритуалы для идеального начала дня

Маленькие утренние ритуалы способны зарядить хорошим настроением и бодростью на весь день. Издание Lady.Pravda.Ru рассказало, как лучше организовать первый час после пробуждения, чтобы наполниться силами.

© Вести Подмосковья

После сна тело теряет жидкость, поэтому утро действительно следует начать со стакана воды — он помогает снизить нагрузку на сердце и активировать метаболизм. Если хочется сделать утренний напиток ритуалом, можно попробовать травяной или зеленый чай с антиоксидантами и меньшей долей кофеина. Затем важно подготовить завтрак: продукты с белком и сложными углеводами, овсянка, греческий йогурт, орехи и яйца. А после завтрака стоит регулярно уделять время растяжке, дыхательной гимнастике или прогулке.

Ночью кожа активно работает, поэтому утром рекомендуется очистить ее мягким гелем и тоником, и только после этой процедуры нанести крем. Каждое утро следует смотреть на себя не с точки зрения «надо накраситься», а как на точку контакта с телом. Несколько секунд взгляда без критики помогут снизить уровень стресса и повысят уверенность. Также утром можно позволить себе маленькие удовольствия, которые приносят позитив: кофе, прогулка, музыка, книга, легкая забота о теле.

В источнике отметили, что главный принцип утренних ритуалов — постоянство. Даже одна ежедневная привычка даст свой результат.