Зачем мы даем чаевые и почему эта сумма все больше

Новое исследование, проведенное в Тель-Авивском университете, изучает два основных мотива для оставления чаевых: искреннюю благодарность за обслуживание и желание следовать социальным нормам. Научная статья вышла в журнале Management Science.

© Телеканал «Наука»

Зачем люди оставляют чаевые

Работа показала, что люди, которые ценят качество обслуживания, склонны оставлять чаевые сверх стандартной суммы, в то время как те, кто руководствуется социальными нормами, обычно оставляют среднюю сумму.

«Чаевые сложно объяснить с помощью классической экономической теории. Теоретически человек, который заботится только о своем материальном благополучии, не имеет мотивации давать чаевые, если услуга уже оказана. Ранее предполагалось, что чаевые мотивируют персонал к лучшему обслуживанию, но это не объясняет, почему люди дают чаевые, например, таксистам за границей, с которыми вряд ли встретятся снова», — отметил один из авторов исследования доктор Ран Снитковски.

Среднестатистический американец тратит почти 500 долларов в год на чаевые, и система чаевых приносит более 50 миллиардов долларов ежегодно в США, являясь основным источником дохода для официантов.

Доктор Снитковски использовал математическую модель, основанную на теории игр и поведенческой экономике, чтобы объяснить два основных мотива чаевых: благодарность за услугу и конформизм, то есть желание делать то, что делают остальные. «Ценители» выражают благодарность за качество обслуживания, а «конформисты» просто следуют общепринятой практике.

Почему растут чаевые

Исследование показало, что в обществах с сильным социальным давлением, где люди стремятся соблюдать нормы, размер чаевых со временем увеличивается. Это объясняется тем, что ценители повышают размер чаевых, а конформисты просто следуют за ними. Например, в США размер чаевых увеличился с 10% до 20% за несколько десятилетий.

Кроме того, исследование показало, что чаевые обычно слабый стимул для повышения качества обслуживания, поскольку большинство клиенты все равно в любом случае оставляют стандартную сумму чаевых.

Исследование также затронуло проблему «чаевых кредитов», когда работодатели могут платить официантам даже ниже минимальной заработной платы, а те компенсируют разницу чаевыми. Это позволяет снизить цены и увеличить предложение, но, по сути, сказывается на доходах официантов. Таким образом, по сути, начисление чаевых — это механизм, позволяющий работодателям урезать заплаты.

Доктор Снитковски признает, что сам он не любит давать чаевые, поскольку эта практика ставит клиентов в неловкое положение и может порождать сексистские и расистские настроения. Однако он отмечает, что чаевые позволяют тем, кто готов платить больше, улучшать обслуживание других клиентов, что является положительным аспектом.