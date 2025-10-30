Что скрывается за «размытыми границами» между работой и отдыхом

В нашей стране с этой проблемой сталкивается почти половина населения.

Зачастую люди продолжают выполнять поставленные задачи дома после окончания трудового дня. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина.

«Более 50% людей [россиян — прим. ГМ] чувствуют, что у них нет сил, выгорание, хроническая усталость. Сейчас размыты границы между трудом и отдыхом. Если 30 лет назад закончился рабочий день, никто тебя не дёрнет, никто не позвонит, ты до утра находишься в личном пространстве — в семье. Сейчас из-за сотовой связи длинный рабочий день никогда не заканчивается. Люди не чувствуют границ между частной жизнью и рабочей, между трудом и отдыхом. Кроме того, люди стали более чувствительными, больше ощущаем потребности в отдыхе, потребности в эмоциональном переключении».

По данным ВЦИОМ, более трети (37%) россиян чувствуют усталость ежедневно, каждый четвертый (26%) — несколько раз в неделю. К такому выводу пришел аналитический центр по итогам октябрьского телефонного опроса.