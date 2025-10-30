Выявлено простое упражнение, повышающее уровень счастья

Исследования показывают, что счастье не всегда связано с внешними изменениями, такими как новая работа или отпуск. Иногда оно начинается с простого взгляда внутрь себя, пишет Earth.com. Так, новый метаанализ научных статей, вышедший в журнале American Psychologist, проведенный учеными из Американской психологической ассоциации продемонстрировало, что короткие упражнения на самоаффирмации могут значительно улучшить настроение и самочувствие.

© globallookpress

Самоаффирмации — это простые размышления о личных достоинствах и сильных сторонах. Эти практики помогают людям осознать свою ценность и повысить уверенность.

«Даже короткие упражнения могут принести значительную психологическую пользу как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — утверждает один из авторов исследования доктор Минхонг Ван из Гонконгского университета.

Аффирмации, направленные на себя

Метаанализ основывался на результатах более 129 исследований с участием 17 000 человек. В ходе экспериментов участники выполняли короткие упражнения на самоаффирмации.

Результаты показали усиление ощущения удовлетворенности жизнью, большего единения с окружающими, также люди испытывали меньше стресса и тревоги. Положительный эффект сохранялся в среднем почти две недели. Это явление наблюдалось у представителей разных возрастных групп и культур: от студентов США до взрослых Европы и Азии.

Тем не менее, эффекты в зависимости от возраста и культуры варьировались. Улучшение самовосприятия было больше у взрослых. Американцы сообщали о более высоком уровне счастья, чем европейцы и азиаты. Если в культуре не принято положительное отношение, к самоанализу, эффект был меньше, но позитивный эффект наблюдался во всех странах.

Доктор Ван считает, что такие практики могут помочь преодолевать трудности и развивать устойчивость в стрессовых ситуациях. Когда человек напоминает себе о своей ценности, это снижает тревогу и укрепляет уверенность. Сместив фокус с проблем на свою идентичность, аффирмации помогают уменьшить желание сравнивать свою жизнь с чужой, что часто приводит к недовольству.