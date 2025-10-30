«Меню для хобби»: почему оно помогает нашей стрессоустойчивости

Почти треть россиян признались, что готовы бросить офисную работу ради ручного труда и заработка на своих увлечениях. Помимо этого, в соцсетях завирусился новый тренд – "меню для хобби". Почему любимое занятие необходимо для мозга и как это помогает поддерживать себя в эмоциональном и физическом тонусе, расскажет Москва 24.

«Десерты» и не только

Более 30% офисных сотрудников в России рассматривают возможность сменить работу на ручной труд. Данные аналитиков показывают, что такой вариант привлекает 31,7% работников, а 9% россиян серьезно рассматривают эту возможность.

Причем наиболее часто о смене профессии задумываются специалисты из сфер медицины (23%), госслужбы (19%), IT (15%), а также медиа, рекламы и PR (11%). Опрос также показал, что 17% работников готовы к переходу при гарантированном доходе от 100 тысяч рублей, четверти респондентов достаточно 50–100 тысяч, а 18% рассматривают ручной труд только как подработку с доходом около 50 тысяч рублей в месяц.

Аналитики также отметили, что среди предпочтительных видов ручного труда лидирует работа с глиняной посудой (16%), затем следуют сфера красоты, кулинария и столярное дело (по 15%), а также ремонт автомобилей (14%).

Параллельно с этим в Сети разошелся тренд под названием "меню для хобби". Идея заключается в том, чтобы заранее составить персональный список занятий по душе и обращаться к нему в свободное время вместо бессмысленного пролистывания лент в соцсетях. Пользователи делятся, что такой подход позволяет структурировать досуг без лишнего давления, выбирая активность в соответствии с настроением.

Меню можно оформить как в классическом бумажном, так и в цифровом виде, разделив его на категории по аналогии с ресторанной картой. В раздел "закуски" включают короткие активности на 5–10 минут: несколько страниц книги, краткая запись в дневнике или быстрые зарисовки. "Основные блюда" – это занятия подлиннее (30–60 минут): рисование, рукоделие или приготовление какого-либо блюда. "Гарниры" предполагают совмещение процессов, например уборку под интересный подкаст.

"Десертами" становятся расслабляющие занятия – просмотр фильма, видеоигры или встречи с друзьями. А в "специальные предложения" входят редкие и затратные мероприятия: посещение концерта, мастер-класса или спа-процедур.

Многие пользователи отметили, что такой формат позволяет наполнить свободное время осмысленной деятельностью – от простых ритуалов вроде ухода за растениями до творческих экспериментов или освоения новых рецептов.

Популярность тренда объясняется его простотой и эффективностью: "меню для хобби" действительно помогает превратить пассивный отдых в продуктивный, постепенно формируя привычку к осознанному времяпрепровождению.

«Я в потоке, я в ресурсе»

Длительный просмотр ленты в соцсетях стимулирует мозг на выработку так называемого дешевого дофамина, убивающего мотивацию, концентрацию внимания и ухудшающего когнитивные функции. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказала психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.

«В отличие от этого пассивного времяпрепровождения, хобби укрепляет организм: человеку необходимо получать яркие эмоции и впечатления, которые формируют запас стрессоустойчивости», – сказала она.

По ее словам, когда человек едет в отпуск, смотрит интересное кино, общается с друзьями или посещает новые места, он накапливает воспоминания, повышающие самооценку, – чувствует себя нужным, сильным и наполненным. Эти воспоминания становятся опорой в сложных жизненных ситуациях, когда человек устал или у него что-то не складывается: он может мысленно вернуться к радостным моментам и улыбнуться.

«Каждый может составить свой список увлечений разной продолжительности – на 3 минуты, 5, 8. А при наличии 3 часов можно сделать что-то по-настоящему грандиозное. Такой подход позволяет гармонично планировать физическую активность для поддержания тонуса тела, умственные нагрузки для тренировки мозга и социальное общение для развития коммуникативных навыков».

Кроме того, в процессе возникает естественный эмоциональный всплеск и вырабатывается "заслуженный", более "сложный" дофамин, который дает устойчивую мотивацию, помогает добиваться успеха и ощущать себя счастливым. За счет этого человек находит гармонию с самим собой – лучше понимает свои потребности и помогает себе их реализовать, что неизбежно улучшает и его взаимодействие с окружающими, добавила Наумова.

При этом хобби работает и как мягкая форма когнитивной терапии, возвращая человека в состояние "я могу". Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

«В отличие от рабочей среды, где часто присутствует давление и перегрузки, здесь нет внешних оценок – только созидательная деятельность, которая нравится. Это переключает внимание с тревоги на творчество и запускает потоковое состояние, тот самый баланс между желанием и возможностями, о котором говорят "я в потоке, я в ресурсе», – отметил эксперт.

Получая удовольствие от процесса, человек укрепляет самооценку и развивает способность к саморегуляции, что особенно важно в условиях, когда рабочая среда часто лишена поддержки и признания, подчеркнул он.

«В цифровой среде главная проблема – потеря чувства контроля. Бесконечный скроллинг лент, прокрастинация, навязчивые мысли – все это суррогаты, которые психика ищет при отсутствии осмысленного занятия. В возрастной психологии хобби считается элементом зрелости, особенно в среднем возрасте, когда человек стремится творчески выразить себя и сохранить когнитивную гибкость. Популярность простых, почти детских увлечений – лепки, рисования, садоводства – объясняется именно их способностью возвращать в "здесь и сейчас"».

Хобби – это не побег от реальности, а возвращение из онлайн-пространства в живую действительность. Как игра в настольный теннис, где нельзя отвлечься от мячика, так и любое другое занятие, требующее включенности, возвращает к жизни через простые действия. Вместо скроллинга, превращающего сознание в "кашу", маленькие шаги в любимом деле помогают обрести ясность и гармонию, заключил Самбурский.