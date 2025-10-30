Специалист посоветовал простой способ снять стресс

Семейный психолог Юлия Юданова рассказала, что общение с животными помогает расслабиться и снять стресс.

© Freepik

«Они избавляют человека от одиночества и даже повышают ему самооценку, потому что любят безусловной любовью», — заявила эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, различные виды зоотерапии, такие как дельфинотерапия, иппотерапия, канистерапия, оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние человека.

