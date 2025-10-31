Ученые выявили неожиданную причину ухудшения отношений в семье

Молодые люди с более выраженными чертами так называемой «темной триады» — нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией — чаще сообщают о низком качестве семейных отношений. К такому выводу пришли исследователи из Пакистана. Работа опубликована в журнале Journal of Professional & Applied Psychology (JPAP).

К «темным» личностным чертам относят три взаимосвязанных типа поведения: макиавеллизм — склонность к манипуляциям и циничному восприятию мира, нарциссизм — чувство собственной исключительности и потребность в восхищении, психопатия — импульсивность и отсутствие эмпатии.

Ранее эти черты связывали с трудностями в социальных отношениях, однако их влияние на внутрисемейную динамику оставалось малоизученным.

Авторы исследования решили восполнить этот пробел и изучить, как темные черты личности связаны с восприятием семейных отношений у молодых взрослых Пакистана — страны, где значительная часть населения находится в возрасте от 18 до 25 лет. Именно в этот период активно формируются мировоззрение и модель общения в семье.

В опросе приняли участие 300 молодых людей из Лахора. Участники заполняли две анкеты: шкалу темной триады, оценивающую уровень трех ключевых черт и модифицированный опрос, измеряющий качество взаимодействия в семье.

Оказалось, что чем выше у человека уровень темных черт, тем ниже он оценивает качество семейных отношений. Особенно заметной оказалась связь между психопатическими чертами и эмоциональной отзывчивостью семьи — способностью членов семьи адекватно выражать и понимать чувства друг друга.

В будущем авторы планируют провести долгосрочные наблюдения и расширить выборку, чтобы проследить, как эти черты формируются и отражаются на отношениях в разных возрастных и культурных группах.